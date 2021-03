Hradec Králové - Plzeň 2:5 Hotovo za třetinu! Škoda dominovala a křísí naději na čtyřku, Hradec je venku ze hry

Hokejisté Plzně živí před závěrečným kolem základní části Tipsport extraligy stále naději na první čtyřku, která zaručí přímou účast ve čtvrtfinále. Parta trenéra Čiháka na ledě hradeckého Mountfieldu kralovala a o svém triumfu rozhodla už v první třetině, v níž se urvala do třígólového trháku. Na páteční výhře 5:2 se dvěma trefami podílel kanonýr Gulaš.

Škoda byla v první třetině k nezastavení. Její brankostroj odstartoval Gulaš, k němuž se odrazil puk od zadního mantinelu a hostující kapitán našel z těžkého úhlu skulinu na bližší tyči. Plzeňští nevyužili další příležitosti, byť Straka byl k druhému zásahu opravdu kousek. Bekhendem už překonal Lukeše, šourající kotouč však stihl na brankové čáře vyškrábnout holí obránce Pavlík.

Hosté neslavili a málem pykali. Perret byl faulovaný, jenže Smoleňák z trestného střílení nesrovnal. Udeřilo tedy na druhé straně. Maláta po přihrávce Straky ještě vychytal Lukeš, pak ale obdržel kotouč před branku Eberle a zametl ho za záda hradeckého gólmana. A když se o 67 sekund později trefil ranou pod horní tyč i Kodýtek, vedli Západočeši rázem o tři góly.

Brankář Mountfieldu HK Štěpán Lukeš po třetím inkasovaném gólu s Plzní.

David Taneček, ČTK

Po pauze se domácí snažili o kontaktní trefu, jenže na skvělého Frodla nenašli recept. Plzeňský muž s maskou se vytáhl proti pokusům Veselého i Pilaře. Na ledě přesto dál vládli Západočeši. Nejprve velkou šanci neproměnil Gulaš, který pálil z mezikruží. Poté se neprosadil ze samostatného úniku ani Straka. Na druhé straně nepropasíroval puk do sítě Kelly Klima a hosté záhy počtvrté trestali.

Zleva brankář Plzně Dominik Frodl a Jordann Perret z hradeckého Mountfieldu.

David Taneček, ČTK

Z rychlé akce Straka předložil puk Malátovi a Lukeš kapituloval popáté. Pátý hřebíček do hradecké rakve zatloukl v přesilovce Gulaš, který se z první parádně trefil.

V závěrečné části se Hradečtí snažili alespoň o čestný zásah. Frodl několikrát podržel svůj tým, přesto se z čtvrtého čistého konta v sezoně netěšil. V 51. minutě nejprve rozezvučel tyč Kevin Klima, aby z dorážky do odkryté branky přece jen rozvlnil síť Pilař. Navíc pět minut před koncem šikovně ztečoval ránu Lva do sítě Veselý a bylo to rázem 2:5. Drama se ovšem pod Bílou věží nekonalo. Hradečtí zabrali pozdě a po porážce definitivně ztratili šanci na elitní čtyřku.