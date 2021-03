Vary baví i s malým měšcem. Kádr? Jsme o dvě míle dál než před lety, hřeje Pešouta

Na minulý ročník činil rozpočet přibližně 45 milionů korun na celý provoz klubu. Už tak úsporný budget se v těžké době koronavirové pandemie ještě snížil. „Loni jsme vynaložili na platy hráčů asi třicet milionů, letos to bude pod pětadvaceti miliony. Člověk si ale tohle nesmí pouštět do hlavy, jinak by se bál jít do sezony s otevřeným hledím," říká sportovní manažer a trenér Martin Pešout. Klub staví na vlastních odchovancích, kádr přitom doplňuje mladými a šikovnými borci, kteří se neuplatní ve velkých klubech a zapadají přesně do systému hry. Ať už třeba Černoch nebo Hladonik, kteří nenašli větší vytížení ve Spartě, respektive Třinci.

„Do příští sezony máme připravené další tři hráče, jejichž výplaty se pohybují mezi padesáti až sedmdesáti tisíci. Koupit hotové hráče si nemůžeme dovolit," pokyvuje 54letý kouč. Nové akvizice si vytipuje a vybere, úzce ovšem kooperuje s provozně-ekonomickým manažerem Vaňkem. Názor vysloví také kapitán Skuhravý, který řídí kabinu. „Musí být shoda všech tří, jinak hráč nepřijde. Zkrátka trojitá kontrola," tvrdí Pešout.

Jiří Černoch z Karlových Varů překonává brankáře Sparty Saláka a střílí vítězný gól.

Vlastimil Vacek, Právo

„S panem Vaňkem už víme, kdo je kde k mání. Agenti už nás dobře znají a nenabízejí nám hráče, kteří začínají platově od 250 tisíc výš. Naopak spíš kluky, kteří ve dvaceti letech hrají výborně v první lize," říká Pešout.

Když hráče lanaří, sdělí mu jasně, jakou roli v mužstvu dostane. „Až na Kotvana se nám letos podařily všechny posily. S naším rozpočtem si nemůžeme dovolit, abychom se spletli dvakrát nebo třikrát," připomíná trenér, jenž před třemi lety vrátil klub ze světově proslulých lázní na extraligovou mapu a s nízkonákladovým mužstvem dělá divy.

Neordinuje žádného zanďoura. Pod jeho velením předvádí Energie nátlakový a bruslivý hokej, kterým zatápí i českým obrům. „Nemůžeme sem přivést top hráče, kteří to odehrají hokejovostí, zkušenostmi a hlavou. Musíme to prostě ujezdit," vysvětluje, proč sází na rychlost a dravost, což Varům přináší ovoce. Už v minulém ročníku dlouho atakovaly první šestku, nakonec vyrazily do předčasně ukončeného předkola z deváté pozice a uprostřed tabulky se drží i při letošním finiši základní části. Na podzim přitom pořádně vycenily zuby, až do Vánoc se dokonce rvaly o první čtyřku zajišťující přímý start ve čtvrtfinále!

Hráči Karlových Varů se radují z gólu proti Kometě, ve skupince zleva střelec gólu Martin Kohout, Libor Zábranský mladší a Jiří Černoch.

Slavomír Kubeš, ČTK

„Motivuje mě, že i v těchhle podmínkách se dá vytvořit tým, kterej bude čeřit vodu. Jak jsme ale byli v tabulce nahoře, mančafty k nám jezdily bránit a my s tím měli potíže. Role se otáčí. Hrajeme víc v pásmu soupeřů, kteří nám jezdí do otevřený obrany," prohlásil Pešout. V novém roce zastihlo jeho armádu slabší výsledkové období. Od 3. ledna do 9. února ovládla jen tři ze sedmnácti utkání, přičemž řadu z nich ztrácela ve druhých třetinách.

Západočechům se navíc rozpadla ofenzivní vozba. Do zámoří se vrátili Kaše s Laukem, z Liberce sice přivábili nazpět loňského tahouna Rachůnka, jenž se však začal brzy potýkat se zdravotními strastmi. Do Mountfieldu HK odešel ostřílený slovenský bek Graňák, který před koncem přestupního termínu využil klauzule ve smlouvě. Na konci ledna se navíc v horní části těla zranil pilíř defenzivy Rohan, jenž musí na operaci a sezona pro něj předčasně skončila.

„Hlavně do obrany jsme zasadili mladé kluky a ti se potřebují obehrát. Místo pozice sedmého nebo osmého obránce jsou rázem mezi šesticí a na sedmém beku jsou kluci, kteří extraligu nikdy nehráli. Na Spartě nedávno nastoupili vzadu tři dvacetiletí a jeden z ročníku 1999," připomíná šéf karlovarské střídačky. Přitom spoléhá na výkony mužů s maskou, kteří odvádějí dobrou práci. Týmové jedničce Novotnému sice výtečná čísla z první poloviny sezony poklesla, navzdory omlazené obraně ale stále tlačí úspěšnost zákroků k 91 procentům. Ostruhy sbírá sedmnáctiletý talent Hamrla, o smlouvu pro další ročník přišel po odchodu Bednáře do zámoří zabojovat navrátilec Habal.

Brankář Karlových Varů Filip Novotný zasahuje v utkání proti Brnu.

Václav Šálek, ČTK

„S naší trojicí jsem spokojenej. Na příští sezonu nemáme gólmana ročníku 2004, vzali jsme na try out Vláďu Habala, kterej by roli dvojky na příští rok vzal," líčí Pešout, jenž v lednu trochu pozměnil plány.

Poté co jeho svěřenci přišli o reálnou možnost na první čtyřku, ale zároveň měli play off v kapse, obětoval v nadupaném herním programu vše přípravě na vyřazovací boje, které ve Varech radostně vyhlížejí podruhé za sebou. „Máme mladý tým, hrajeme ob den a není tedy čas trénovat. Takže i mezi zápasy jsme měli ostré tréninky, před utkáním jsme přestali dělat rozbruslení a prostě trénujeme, abychom byli dobře nachystaní na play off. Jestli máme někdy pomýšlet, aby mělo mužstvo medailový vrchol, potřebujeme zkušenosti právě z něj," burcuje muž, který vedle koučování zvládá i manažerskou funkci. „Hodně mi pomáhají moji asistenti. Když absolvuji nějaká jednání, můžu se na ně v tréninku a práci spolehnout," těší Pešouta.

Hned první měsíc nového kalendářního roku měl dost napilno. Intenzivně budoval kádr pro příští sezonu, v níž mohou sestoupit až dva týmy. „Sháníme ještě jednoho top obránce do první lajny. Jinak máme hotovo. Jsme v tomhle o dvě míle dál než před pár dvěma třemi lety. Tehdy jsme v baráži ještě v polovině dubna nevěděli, jestli postoupíme do extraligy nebo budeme dál hrát první ligu a mužstvo začali skládat až v květnu," hřeje Pešouta, jehož Vary v probíhajícím ročníku splnily sportovní i ekonomické cíle.