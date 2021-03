Útočníci Flick a Kalus budou pokračovat ve Vítkovicích

Kanadský hokejový útočník Rob Flick a další ofenzivní hráč Marek Kalus budou i v příští sezoně pokračovat v extraligových Vítkovicích. Klub na oba uplatnil opci. Devětadvacetiletý Flick přišel do Ostravy na konci ledna z maďarského Miškovce, který působí ve slovenské nejvyšší soutěži. O dva roky mladší Kalus je vítkovickým odchovancem, ale v extralize debutoval až v této sezoně.

Flick uspěl na zkoušce a ve 14 zápasech za Vítkovice zaznamenal dvě branky a čtyři asistence. "Jsem nadšený, že tady můžu pokračovat i v příští sezoně. To hlavní v téhle sezoně nás ještě čeká a to, že jsem tady prodloužil, mě dobíjí ještě větší energií směrem k play off," řekl klubovému webu Flick.

V minulém ročníku hrál za Znojmo v mezinárodní rakouské lize EBEL a ve 37 duelech včetně play off zaznamenal 39 bodů (16+23). V dresu Miškovce nasbíral ve 22 duelech 10 gólů a dvě asistence.

PODEPSÁNO 📜🖋 | Tvrďáci z třetí lajny Marek Kalus a Rob Flick bukou pokračovat ve Vítkovicích i v příští sezoně. Klub jim uplatnil opcehttps://t.co/h1ECg4ZH0Z — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) March 6, 2021

Rodáka z Londonu draftovalo v roce 2010 ve 4. kole na 120. místě Chicago, ale startu v NHL se nedočkal. Působil v AHL v Rockfordu, Providence, Portlandu i Manitobě a v ECHL v Toledu a South Carolině. Do Evropy se vydal v roce 2017 a hrál i za Villach v EBEL, na Slovensku za Zvolen a v druhé nejvyšší německé soutěži za Crimmitschau a Ravensburg, odkud zamířil do Znojma.

Radost Vítkovic, vlevo Rob Flick.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Kalus přišel na zkoušku do Vítkovic už v první polovině prosince a také získal kontrakt. V 31 duelech si připsal devět branek a dvě asistence. "Moc si toho vážím, že jsem dostal příležitost ve Vítkovicích hrát a teď taky pokračovat," prohlásil Kalus.

Do prosince byl bez angažmá po skončení ročního působení v Linci. V roce 2010 odešel z juniorky Třince do Spokane do WHL a ve stejné soutěži hrál i za Brandon. Potom hrál na Slovensku za Trenčín, ve Švédsku za Västervik, v Polsku za Krakov, v první lize za Havířov a v EBEL za Znojmo.