Liberec si zajistil čtvrtfinále, jak vypadají dvojice pro předkolo? Sparta převzala Prezidentský pohár

Hokejisté Liberce si jako poslední zajistili přímý postup do čtvrtfinále extraligového play off, když v závěrečném 52. kole základní části vyhráli 4:1 ve Vítkovicích. Plzni k posunu do čtyřky nestačila ani drtivé vítězství 9:1 nad Olomoucí a čeká ji předkolo právě proti Hanákům. V dalších sériích předkola na sebe narazí Hradec Králové s Litvínovem, Pardubice s Karlovými Vary a Vítkovice s Kometou Brno. Sparta po porážce 2:3 s Mladou Boleslaví převzala Prezidentský pohár pro nejlepší tým dlouhodobé části soutěže.