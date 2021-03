Brno - Pardubice 2:5 Brno prohrálo s Pardubicemi a play off začne na ledě Vítkovic

Hokejisté Brna prohráli v závěrečnéím kole základní části extraligy na vlastním ledě s Pardubicemi 2:5. Kometa prohrála potřetí za sebou a promarnila šanci začínat předkolo play off na vlastním ledě. Do vyřazovací části tak vstoupí z devátého místa a začne na ledě Vítkovic. Pardubice, které dnes využily tři přesilové hry, měly už jisté sedmé místo a v úvodním kole play off vyzvou Karlovy Vary.