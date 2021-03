Plzeň - Olomouc 9:1 Plzeň deklasovala Olomouc, s Hanáky se utká opět v předkole

Hokejisté Plzně porazili v utkání závěrečného 52. kola základní části extraligy Olomouc 9:1. Indiáni tak pošesté za sebou bodovali a z toho popáté vyhráli, na přímý postup do čtvrtfinále jim to ale při výhře Liberce na ledě Vítkovic nestačilo, zůstali pátí. Oba dnešní soupeři se tak ve středu na západě Čech utkají znovu v jedné ze sérií předkola play off.