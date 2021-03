Přišly Vítkovice o nejlepšího střelce? Sponzor zvažuje za zranění Lakatoše žalobu

Utkání 52. kola hokejové extraligy, ve kterém Liberec vyhrál na ledě Vítkovic 4:1 a zajistil si přímý postu do čtvrtfinále play off, možná bude mít mimohokejovou dohru. Přesněji zákrok obránce Bílých Tygrů Ondřeje Vitáska ze 17. minuty úvodní třetiny na domácího útočníka Dominika Lakatoše.

Domácí lídr Lakatoš odkulhal za pomocí spoluhráčů a lékaře z ledu, hostující bek dostal od rozhodčích Romana Mrkvy s Pavlem Obadalem trest na dvě minuty za faul kolenem. A to dopálilo bývalého obránce Vítkovic a současného sponzora ostravského extraligového klubu Daniela Kyselu.

„Zvážím žalobu na hráče Vitáska. Sponzoruju Vítkovice a chci, aby hrály co nejdéle. A když nám vyřadí nejlepšího hráče, tak to vnímám jako zmaření investice. Cítím se poškozen. Budu o tom mluvit s právníky," běsnil Kysela.

Lakatoš by podle prvních zpráv z vítkovické kabiny mohl být v pořádku. Podrobné vyšetření jej ale teprve čeká. „Vitásek byl ve stoje, šel do protipohybu. Jediné, co mohl udělat, aby Lakatoše zastavil, bylo dát tam nohu. Tyhle fauly jsou stejně likvidační jako údery na hlavu. Z toho jsou taková zranění jako zkřížený vaz, poničené menisky, klidně zlomená noha pod kolenem. To jsou zranění třeba na tři měsíce. Sám jsem si to zažil, vím, o čem mluvím. Mě takhle kdysi skončila sezona. Sorry jako, ale takový faul jen za dvě minuty? To je za prvé málo. Za druhé by se k tomu měla postavit disciplinární komise a Vitáska dodatečně potrestat," vytočilo Kyselu.

Zleva Vítkovičtí Lukáš Krenželok, zraněný Dominik Lakatoš, Roman Polák a Jan Hruška.

Jaroslav Ožana, ČTK

Kysela pro Vitáska požaduje exemplární trest „Když se hráč zraní následkem tvrdé, ale fér hry, je to ok. Nic proti tomu, hokej není pro panenky. Ale tohle je za mě evidentní úmysl s cílem zastavit hráče nedovoleným způsobem. Tyhle věci mi lezou krkem a bavme se o tom, proč je tolerovat. Vitásek by se měl jednak omluvit a jednak by měl dostat tak dlouhý trest, jak dlouho bude Lakatoš mimo hru," zdůraznil Kysela.

Zraněný Dominik Lakatoš z Vítkovic.

Jaroslav Ožana, ČTK

Liberecký obránce úmysl někdejšího spoluhráče z Liberce zranit odmítl. Hned na ledě se mu omlouval. „Vždy budou dvě strany. Nebyl to úmysl, za tím si stojím. Laky jel do pásma, neviděl mě a já tam na něj nešťastně vystoupil. Bylo to nechtěné, jsme kamarádi a strašně mě to mrzí. Hned po zápase jsem se ptal kluků, jak na tom je. Říkali, že by to nemělo být nic vážného, snad jen koňar. Doufám, že bude v pořádku," omlouval se zkušený bek Liberce.

„Chápu jejich rozhořčení, Laky je nejlepší hráč Vítkovic, střelec, který rozhoduje zápasy. Věřím, že bude v pořádku a zase jim bude přinášet radost," pokračoval Vitásek.

Informace o vážnosti zranění nejlepšího střelce Vítkovice tají. „Je play off, komentovat zdravotní stav hráčů nebudu," řekl trenér Miloš Holaň. „Hned po zápase jsem za ním běžel. Nedokázal mi říct. Doufám, že bude nejlépe ve středu zpátky," krčil rameny obránce Filip Pyrochta.

Útočník Lukáš Krenželok nicméně hýřil optimismem. „Proti Liberci chyběl, je to náš nejlepší hráč. Rozpadly se nám lajny, přesilovky. Nebylo to ideální. Ale odešel po svých. Trochu tahá nožku, má dva dny na to, aby se dal dokupy a nedělal tady divadlo," vtipkoval Krenželok.