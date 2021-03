Extraliga přichází o svou stálici! Slova uznání zaslali Gulaš, Hübl i Gáborík

Česká extraliga tak přichází o svou stálici, vždyť bratislavský rodák, jenž reprezentoval Slovensko na šesti světových šampionátech a ZOH 2014 v Soči, působil v tuzemsku posledních šestnáct sezon.

Drtivou většinu z nich v Českých Budějovicích, jejichž dres oblékal s přestávkami dlouhých jedenáct let. Nastupoval i za Hradec Králové a Spartu, celkem v základní části extraligy odehrál 641 zápasů.

Další už nepřidá, u hokeje by ale chtěl zůstat.

„Asi ano, nějaké tendence tam jsou. Já to teď nějak neřešil, úplně jsem to vypustil. Říkal jsem si, že to vyřeším až po sezoně. Možná se budu věnovat mládeži, na dospělý hokeji potřebuji zkušenosti. Navíc je těžké si budovat kariéru ve čtyřiceti letech. Ještě chvilku jsem zvažoval hasiče, ale pak jsem se začal soustředit na trénování," prohlásil pro oficiální stránky Motoru vicemistr světa z roku 2012.