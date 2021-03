Skvělá zpráva pro fandy Litvínova. Klíčoví beci zůstávají

„Jsme rádi, že oba hráči budou pokračovat v našich barvách. Jsou ve věku, kdy mohou udělat další progres v kariéře. Věřím, že navážou na své výkony a posunou mužstvo výkonnostně ještě výše," uvedl v tiskové zprávě generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Pětadvacetiletý Kanaďan, jenž v minulém ročníku působil ve švédském Örebro, nabral ve žlutočerném dresu fazónu. S dvanácti zásahy skončil na druhé příčce tabulky střelců základní části mezi všemi extraligovými obránci.

Kanadský obránce Aaron Irving.

Ondřej Hájek, ČTK

„Je to hráč, který je v nejlepších letech. Sezona byla ze začátku taková kostrbatá, co se týče týmu, ale i Aarona. V průběhu sezony ale ukazoval, že je to hráč, který může být velmi platný. Má výbornou střelu a je dobrý do přesilových her. Postupem času se zlepšil ve všech činnostech a pro nás to byl jeden z klíčových zadáků," tvrdí hlavní kouč Vervy Vladimír Országh.

Nadstandardní výkony podával v druhé polovině sezony také lotyšský reprezentant Balinskis. K devízám 24letého beka patří především podpora ofenzivy a skvělé čtení hry v početních výhodách. S bilancí 17 bodů (5+12) se stal po základní časti třetím neproduktivnějším zadákem Vervy.

Litvínovský obránce Uvis Janis Balinskis (vpravo) brání Jana Káňu z Olomouce.

Luděk Peřina, ČTK

„Je to jako přes kopírák s Aaronem. Uvis přišel z KHL a měli jsme od něj velká očekávání. Začátek také neměl moc dobrý, ale postupně se zlepšoval a stejně jako Aaron nakonec patřil k pilířům obrany. Výrazně pomáhal směrem dopředu a zapracoval i na defenzivě. Je pro nás velmi platný v přesilových hrách a společně s Janem Ščotkou a Aaronem patří mezi trojici našich nejlepších obránců," připomněl Országh.