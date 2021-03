Pardubice odtajnily, kdo je v extralize povede v další sezoně!

„Současný trenérský tým splnil to, co jsme od něho očekávali. Od svého nástupu vtiskli mužstvu novou tvář a s jejich prací jsme spokojení. Proto jsme se se všemi členy domluvili na další spolupráci," oznámil sportovní ředitel HC Dynamo Pardubice Dušan Salfický.

„Vnímáme to jako ocenění naší práce a jsme za to rádi. Dává nám to větší klid do další práce. Je dobře, že víme, že strávíme s týmem letní přípravu. Vždycky je pro trenéry lepší absolvovat letní přípravu, mohou díky tomu mužstvo detailněji poznat, připravit si ho ve spolupráci s kondičním trenérem, jak potřebují, a jít od začátku společně do nové sezony," nechal se slyšet Richard Král.

Společně #ZaDynamo i v další sezoně 🔴⚪🏒🐴✊👊 https://t.co/alTMrEQJ6D — HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) March 9, 2021

Trenéři převzali mužstvo 21. listopadu a hned následující den vedli Dynamo při divoké výhře 7:6 v prodloužení nad Oceláři z Třince. Pardubický tým skončil po základní části sedmý a v předkole Generali Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy ledního hokeje vyzve HC Energii Karlovy Vary.

„Za celou kabinu můžu říct, že to je dobře. Jak pro vedení, tak i pro nás to byla obrovská vzpruha, když tým převzali a potvrdili to výsledky. Dávají prostor mladým, což je dobře. Jsme tu jedna velká parta, trenéři se snaží být vůči nám hodně otevření, kamarádští, ale nikdo toho nezneužívá. Věřím, že úspěšně navážeme na to, co jsme tu začali a budeme jen lepší," řekl kapitán mužstva Jakub Nakládal.