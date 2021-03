Pyrochta půjde proti Brnu s velkou chutí. Bude to speciální, všechny tam znám, řekl

„Víme, co umí. Jak je nebezpečný. Dokazuje to celou sezonu. Ale není to jen o něm. Musíme se na ně připravit celkově, rozebrat jejich přesilovku, která je jejich obrovskou zbraní," uvedl ještě nedávno brněnský obránce Filip Pyrochta, jenž si ale v lednu plácl s Vítkovicemi.

Souboj s devátou Kometou tak pro něj bude velmi pikantní. „Určitě ano, všechny kluky tam znám. I to prostředí je mi blízké. Ale teď už tam nejsem. Budu se rvát za Vítkovice a udělám všechno, abychom šli dáli," svěřoval se třebíčský rodák.

O výhodu startu play off v domácím prostředí Vítkovice nepřišly ani přes domácí porážku s Libercem. Stejně dopadli v 52. kole i všichni ostatní zájemci o 8. příčku, včetně Komety. „Vypadalo to, jako by do osmičky nikdo nechtěl. Ale tak to nebylo, protože je výhoda začínat doma. Jen nám všem to poslední utkání výsledkově nevyšlo," usmíval Pyrochta.

Vítkovice? Cítím se tady velmi dobře

Lednová změna dresu 24letému obránci prospěla. Zatímco v Brně si ve třiadvaceti zápasech připsal tři body za tři přihrávky, za Vítkovice odehrál o dva více a vstřelil dva góly a na dalších osm přihrál. „Cítím se tady velmi dobře, trenéři mi oproti Kometě rozvázali nohy, více můžu podporovat útok," liboval si Pyrochta, jenž do Ostravy přestoupil v době, kdy Vítkovicím patřila až 12. příčka a na Brno ztrácely deset bodů.

„Druhou půlku sezony jsme ale odehráli velmi dobře. Noví trenéři udělali pár výměn, tým se semknul a začalo se nám dařit i na ledě. V kabině je skvělá nálada a na předkolo se těšíme," vykládal.

Vítkovice se Brnem v play off potkaly ve čtvrtfinále sezony 2017/2018. Kometa vyhrála všechny čtyři zápasy, došla až do finále, kde po trumfu nad Třincem oslavila mistrovský titul. „Pokud chceme uspět, musíme porazit každého na koho narazíme. A když navážeme na výkony, které jsme nyní předváděli, máme šanci. Pozitivní je to, že nemusíme cestovat třeba do Varů. Do Brna to není taková dálka," usmál se vítkovický obránce.