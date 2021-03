S Litvínovem slavil titul, teď ho chce vyřadit. Opora Hradce tuší boj

Do extraligové kroniky se zapsal jako člen party, která dobyla pro Litvínov vysněný titul. Ve žlutočerném dresu zápolil Filip Pavlík čtyři sezony a v hlavě si uchoval řadu pěkných vzpomínek. Ve středu však půjde hokejová nostalgie stranou.

Poprvé po svém odchodu do Mountfieldu HK se postaví bývalému chlebodárci jako sok v play off. „Bude to dobrá série!" hlásí osmadvacetiletý bek. Dojde přitom na paradox. Před čtyřmi lety při své poslední sezoně za Vervu čelil ve čtvrtfinále právě Hradci Králové, který tehdy vyhrál 4:1 na zápasy. Zatímco tehdy Pavlík smutnil, teď si přeje, aby se historie opakovala.

„Litvínov je ale do předkola hodně těžký soupeř. V posledních zápasech hrál výborně. Venku i doma může kohokoliv porazit," varuje. Byť Východočechům hraje do not příznivá vzájemná bilance. Soka z Krušných hor dokázali porazit pětkrát za sebou. Pikantní je, že jejich minulou výhru v Litvínově 3:2 režíroval dvěma zásahy zrovna Pavlík.

„Přitom jsem Litvínovu za celou dobu v Hradci nikdy gól nedal. Povedlo se až v této sezoně," culí se muž s dělovou ranou. Proti Vervě se trefil i loni v listopadu. Tenkrát však pokořil Honzíka a naposledy v únoru zase talentovaného mladíka Zajíčka. Na slovenskou jedničku Godlu zatím nevyzrál.

Hokejisté Litvínova při poradě. Zleva Tomáš Pospíšil, Viktor Hübl, Uvis Janis Balinskis a František Lukeš.

Luděk Peřina, ČTK

Vzadu se navíc chystá na šichtu. Bedlivou pozornost věnuje především ofenzivním lídrům Hüblovi s Lukešem. „Vždycky jeden utekl za beky a druhý ho hledal, aby mohl ujet. To je jejich zbraň. V přesilovkách spolu hrají dlouho a umějí si vyhovět," připomíná Pavlík.

S oběma bývalými parťáky si občas zavolá nebo napíše, v létě se s nimi i potkává. „Máme barák na Lounsku, což je kousek od kluků. Hlavně se bavíme, jak se kdo má, ale k hokeji se debata taky stočí. Jaká je nálada, situace...," líčí Pavlík. Ikony Vervy před odpolední bitvou popíchne a hradeckou kabinu přitom za postup motivuje svačinkou. „Něco asi vypíšu," culí se.