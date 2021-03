Vítkovická defenziva nese body. Klíč k výhrám? Ubráněné přesilovky, říká Svačina

Na ledě se přiostřilo, tempo se zvýšilo. Jedno se však oproti úvodnímu střetnutí série nezměnilo. Na play off výborně naladěné Vítkovice i podruhé ubránily ofenzivu Komety, zvítězily znovu 2:1 a k víkendovým odvetám pojedou do Brna se dvěma mečboly.

Ve středu se na úvodní gól série čekalo skoro dvě třetiny. O den později se gólový příběh začal odvíjet už v polovině úvodní dvacetiminutovky, kdy Marek Kalus lišáckou žabičkou za obranu uvolnil Alexandra Malleta, který si nedělal vrásky se zakončením a trefil se přesně nad Vejmelkovu vyrážečku.

„Měli jsme dva jasné cíle. Vyhrát první třetinu, abychom jim ukázali, že si odsud nic neodvezou a nedat jim přesilovky. To první se podařilo, to druhé už ne. První vstřelený gól a ubráněná oslabení byly jednoznačně klíčem k vítězství," popisoval střelec vítězné vítkovické branky Vladimír Svačina.

Kometa měla ve druhém utkání série k dispozici sedm přesilových her, včetně čtyř minut za vysokou hůl Lukáše Kocha. Využila Filipem Králem jedinou. Vítěz bodování základní části extraligy Američan Peter Mueller, přestože ve druhém utkání vyslal na vítkovickou branku deset střel, zatím bodově mlčí.

„Dneska jsme faulovali moc, ale kluci do toho v oslabení padali neskutečně. A když něco prošlo, tak to pochytal Ďolík," velebil Svačina brankáře Dolejše, který se kvůli pozitivnímu testu na covid-19 Miroslava Svobody stal vítkovickou jedničkou v předkole play off.

„Znovu jsme podali velmi obětavý výkon. Jediná kaňka na něm byla tentokrát disciplína," poukázal trenér Vítkovic Miloš Holaň. I kvůli častým trestům se hosté dokázali ve třetí části gólově přiblížit. „Trochu jsme tam polevili a ustoupili od naší hry. Důvodem bylo i to, že jsme skoro polovinu poslední třetiny seděli na trestné lavici. To pak bere spoustu sil," upozornil Holaň.

Hráči Vítkovic se radují z druhého gólu proti Kometě. Druhý zprava je autor gólu Vladimír Svačina.

Jaroslav Ožana, ČTK

Kometa vyslala závěrečném dějství na domácí bránu šestnáct střel. Domácí trefili branku Brna jen jednou. „Když budeme v dalších zápasech hrát stejně jako v té poslední třetině, máme naději se do Vítkovic vrátit," nastínil mladý brněnský obránce Král. „Musíme se do té branky prostě prostřílet," přidal se útočník Komety Petr Holík.

Série na tři vítězství se přesouvá do Brna, kde může i skončit. Vítkovicím stačí jedna výhra, Kometa už nesmí další utkání ztratit. Jinak má po sezoně „Potřebujeme dát první gól, abychom měli blíže k vítězství a nemuseli dotahovat. Nic nebalíme," řekl Král.