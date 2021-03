Hokejisté Pardubic rozstříleli ve druhém utkání předkola play off extraligy Karlovy Vary rekordně 11:3. Dynamo se tak stalo prvním mužstvem historie českého play off, jemuž se podařilo za jediný zápas nastřílet jedenáct branek. V sérii vedou Východočeši 2:0 a v sobotu mohou na ledě Energie dovršit postup do čtvrtfinále.