Nahodil je nadšený z druhé výhry z Plzně, ale brzdí optimismus

"Vyhráli jsme a jsme nadšení, vezeme si domů dvě vítězství a vedení v sérii 2:0. Je to super. Hrajeme jako tým, máme vzadu Braňa (Konráda), který je skvělý. Ještě to ale bude těžké, Plzeň má kvalitní tým, nic není hotové," radoval se s pokorou centr elitního olomouckého útoku Nahodil, jenž si svoji dnešní trefu vysnil.

"Dnes se mi zdálo, že dám gól. Chtěli jsme urvat venku minimálně jeden zápas a máme dva. Bude to ještě těžká série. Ten poslední krok musíme udělat my," stále opatrně brzdil optimismus dvaatřicetiletý hokejista. "Je to play off. Chceme hrát naplno a urvat vítězství v sérii. Každý ale chce postoupit. Musíme být pokorní. Nemůžeme teď vyletět někam nahoru do nebes. Je to o jednom gólu a celé se to může úplně otočit. My uděláme všechno pro to, aby se to nestalo," dodal šikovný pravák.

Právě první formace Kohoutů často nastupuje proti elitnímu plzeňskému ofenzivnímu duu Tomáš Mertl - Milan Gulaš, jimž zatím nepovolili Olomoučtí skórovat. "Pozor si na Gulaše musíme dát. Když je na ledě, tak se ho i s Mertlem snažíme zdvojovat. Musíme ale být ostražití, ať je na ledě kdokoli, mají silný útok. Takový je náš hokej," komentoval dobře zvládnutou defenzivní taktiku Nahodil.

"Připravujeme se tak, abychom hráli koncentrovaně a vletěli na ně. Chtěli bychom hrát i dál svůj nepříjemný hokej, přestože nám v sezoně ne vždy vycházel. Tohoto stylu se přesto chceme držet i dál. Máme takový buldočí tým. Ale je to výborně poskládané. Myslím, že jsme ještě neřekli úplně poslední slovo," naznačil směrem k pokračování play off bojovně odchovanec třebíčského hokeje Nahodil.