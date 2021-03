Někdy to prostě vyjde, usmíval se Šalda po krásném gólu

Nejhezčím a zřejmě i nejdůležitějším gólem v kariéře se podílel obránce Radim Šalda na výhře hokejistů Hradce Králové v předkole play off extraligy nad Litvínovem. V 15. minutě duelu si "pohrál" s dvěma hráči Severočechů, najel si do ideální pozice a přesnou střelou pod horní tyč otevřel skóre. I díky němu Východočeši porazili Vervu 3:1 a v sérii hrané na tři výhry vedou 2:0.

"Někdy to tak prostě je, že se prostor otevře a naberete rychlost. A pak děj se vůle boží," usmíval se Šalda v on-line rozhovoru s novináři. "Viděl jsem, že první hráč už jde na mantinel, tak jsem to zkusil doprostřed a pak už to vyšlo. Přišla stahovačka, vystřelil jsem a byl z toho asi nejhezčí gól, který jsem kdy dal. A asi i nejdůležitější," doplnil dvaadvacetiletý obránce, který skóroval v extralize pošesté v kariéře a poprvé v play off.

Úvodní gól vyvolal úsměvy i na tvářích jeho spoluhráčů. "Kluci si ze mě dělali srandu, že jsem trošičku dřevák... A pak jsem tam předvedl tohle. Tak proto jsme se smáli," přiznal Šalda, který ale brzdí přehnané pozitivní emoce. "Není to konec série, vedeme 2:0, ale teď přijde důležitý zápas v Litvínově, na který se musíme soustředit," poukázal na sobotní pokračování série, v němž bude mít jeho tým první mečbol.

Východočeši sice v předkole Litvínov dvakrát porazili, oba duely však byly vyrovnané. "Opět to bylo urputné utkání. Je vidět, že je to play off hokej a bojuje se o každý puk na sto procent. Zápasy jsou tvrdé, mají obrovský náboj. My jsme rádi, že jsme to opět zvládli a do Litvínova pojedeme s náskokem dvou výher. Přáli bychom si to tam ukončit, ale musíme jít krok po kroku a od prvního střídání," dodal Šalda.