Čtvrtý gól a pak centrifuga, líčí trenér Varů. Po výprasku budou hrát pro kapitána

Byla to demolice, na níž nebudou rádi vzpomínat. Hokejisté Karlových Varů dostali ve druhém duelu předkola play off těžce naloženo. V Pardubicích utrpěli ve čtvrtek debakl 3:11 a o víkendu budou na západě Čech odvracet mečbol.

„Těžko najít dnes nějaká pozitiva. Neměli jsme vůbec nic," láteřil útočník Tomáš Vondráček. „Začali jsme špatnými fauly, soupeř využil přesilovku, kterou má dobrou, a prostě se nám to pak sesypalo jako domeček z karet," utrousil.

Jedenáct gólů, tolik v českém play off ještě žádný tým nedostal. Přitom zpočátku rekordní kanonádě Dynama nic nenasvědčovalo. Naopak. Vary nepříjemně kousaly, Hladonik s Rachůnkem měli velké šance. Jenže stav zůstal bezgólový... „Možná by to vypadalo jinak, ale nebudeme si nic nalhávat, nezvládli jsme to," řekl Vondráček.

„Udělali jsme pak jeden zbytečnej faul 40 metrů od naší branky, a od té doby se zápas sunul ve prospěch domácích," postekl si trenér Martin Pešout. „Bohužel jim napadalo všechno, co mohlo. Za stavu 3:1 jsme měli přečíslení tři na jednoho, přeskočil nám ale kotouč, dostali jsme gól na 4:1 a pak už to byla centrifuga. Nepamatuju si, kdy dostalo mužstvo za pět minut šest gólů," připomněl pardubický tajfun z přelomu první a druhé třetiny, který Energii položil na lopatky.

Brankář Karlových Varů Vladislav Habal a Ondřej Roman z Pardubic.

Josef Vostárek, ČTK

Jedenáct branek přitom inkasovala podruhé v sezoně. V základní části prohrála na ledě Mladé Boleslavi 4:11. „Je potřeba se oklepat, abychom byli tak nepříjemní jako ve středu. Myslím, že jsme pořád ještě neřekli poslední slovo," burcuje Pešout, jenž postrádal v sestavě vedle Mikysky i zraněného obránce Plutnara. Dlouhodobě mimo hru je také ostřílený bek Rohan a příležitost tedy dostali mladíci. „Širší tým nemáme. Nevím, jestli máme ještě někoho, kdo by za nás mohl nastoupit. Snad náš řidič autobusu, který chodí hrát za starou gardu," ušklíbl se v žertu Vondráček. „Musíme se s tím prostě porvat, jak to je, na nic se nevymlouvat," dodal vážným tónem.

Energie navzdory nepříznivému vývoji série 0:2 na zápasy neskládá zbraně a o postup ještě zabojuje. V sobotu navíc k 1000. duelu v nejvyšší soutěži nastoupí její kapitán Skuhravý a spoluhráči mu významný milník nechtějí zkalit porážkou. „Řekli jsme si teď v kabině jasně, že Venca má 1000. zápas a že ho budeme hrát pro něj. Nesmírně si vážím, co předvádí a že ve 42 letech ještě najde sílu tady s těma mladejma kluka jezdit, vstávat ráno, přijít na trénink a absolvovat tuhle zátěž. Chceme zápas věnovat Vencovi, aby jeho tisící byl vítěznej," ujistil Pešout.