Možná jsem to měl radši poslat do rohu, smál se Blümel. Teď tuší nejtěžší bitvu

Pardubickou kanonádu si užíval a sám si střelivo schoval až na konec. Ve druhé bitvě předkola play off zařídil Matěj Blümel desátý i rekordní jedenáctý gól do sítě Karlových Varů a po demolici 11:3 tušil, že si na něm týmový pokladník smlsne.

„Jsem to měl možná poslat radši do rohu," žertoval dobře naladěný útočník Dynama. „Ne, samozřejmě jsem za góly moc rád," ujišťoval hokejový talent. Spokojenost neskrýval. Není divu, vždyť jeho tým rozpoutal do poloviny duelu střeleckou smršť. Za 23 minut nasázel devět gólů, z toho hned šest během 288 vteřin. Bylo hotovo! Za rozhodnutého stavu se už ve druhé polovině duelu řešilo pouze finální skóre.

„Bylo pochopitelně hezký, že padaly góly z každé střely. Dodá vám to sebevědomí. Ale od půlky zápasu jsme přestali hrát," mrzelo útočníka Tomáše Zohornu. „Hráli jsme fakt blbě do obrany, hodně laxně, takhle si nemyslím, že by se mělo navzdory takovému výsledku hrát. Po pár střídáních museli na střídače zařvat, ať se probereme," připomněl také soupeřovy šance na začátku utkání centr úderné formace Dynama, která na ledě vládla. Zkraje duelu využila dvě přesilovky. Zohorna s Camarou zapsali do statistik dvě trefy a tři nahrávky, tři asistence nastřádal Kousal.

Zmar hráčů Karlových Varů Martina Kohouta a brankáře Vladislava Habala.

Josef Vostárek, ČTK

„Tihle tři se hledali, až se našli," usmíval se Blümel. „Tři kluci v podobném věku, na vrcholu svých kariér. Jsou to hráči, jací jsou. Trenér je dal do kupy a pak vidíme to, co předvedli v tomhle zápase," řekl Blümel.

Pardubičtí tak vedou v předkole 2:0 na zápasy a do lázeňského města vyrazí s jasným cílem: ukončit sérii hned v sobotu. „Pro Vary to může být poslední zápas sezony, trenér je nabudí. Bude to nejtěžší zápas série," tuší dvacetiletý křídelník.