Olomouc má favorita na lopatě, Ostřížek ale varuje: Nesmíme lítat hlavou v oblacích!

Zvládli jste oba venkovní duely, v sérii nečekaně vedete 2:0 na zápasy. Panuje euforie?

Vedení si moc vážíme, je fajn a bude se nám hrát doma určitě líp, ale pohádka to pro nás bude až v momentě, kdy uděláme nejhlavnější krok! Nesmíme lítat hlavou v oblacích. K třetímu utkání přistoupíme, jako by byl stav série 0:0. Půjdeme do něj na sto procent a necháme na ledě duši.

Škoda balancuje na hraně vyřazení. Očekáváte v sobotu hodně tuhý boj?

Myslím, že do nás vletí v neskutečném stylu a na nás bude, abychom se jim v tom minimálně vyrovnali a nejlíp je samozřejmě v jejich snaze ještě předčili. Přeju si, abychom hráli míň oslabení, protože v přesilovkách jsou fakt nebezpeční a je těžké to bránit. Potřebujeme naprostou disciplínu, ale samozřejmě si uvědomujeme, že zápas bude vyhrocený. Musíme ho zvládnout v hlavách, nedělat kraviny.

Dobře bráníte, navíc vás drží Konrád. Jeho výkony vás však nepřekvapují, že?

Braňo tady dokazuje už iks sezon, že je špičkový gólman. Vždycky si sám na sebe umí zanadávat, ale obzvlášť v play off se pak úplně přetočí do zápasu způsobem, že je schopen bránu zavřít. Je v transu a my se na něj můžeme spolehnout.

Zleva Tomáš Mertl a Milan Gulaš z Plzně, Tomáš Valenta z Olomouce a brankář Hanáků Branislav Konrád.

Miroslav Chaloupka, ČTK

V Plzni jste se snažili o jednoduchost a tlak do brány. Tahle hra vám přinesla ovoce...

Je to určitě jedna z věcí, o kterou se snažíme. Dostávat se do střeleckých pozic a vždycky tam mít hráče, který jde na dorážku, tečuje nebo stojí před bránou, aby gólman neviděl. V té hře to musí být.

Jaké jsou hlavní faktory, že jste soupeře na jeho stadionu hned dvakrát skolili?

Vycházeli jsme z dobré obrany. V prvním zápase jsme dokázali být nepříjemnější, chtěli jsme to víc. Minimálně dvě třetiny jsme byli lepší. V odvetě jsme ustáli to, jakým způsobem Plzeň chtěla hrát. Víceméně se snažili jenom dohrávat souboje, nechtěli moc hrát s pukem nebo jít na hráče s kotoučem, aby ho získali. Přizpůsobili jsme se tomu, a ještě jim oplatili stejnou mincí.

V posledním kole základní části jste přitom v Plzni prohráli 1:9. Pomohla vám facka?

Velkou roli sehrálo, že jsme se z toho nehroutili. Udělali jsme tam nějaké chyby a řekli si, ok, pojďme se z nich ponaučit. Do play off jsme šli s čistým štítem.

Hráči Olomouce se radují z gólu proti Plzni ve druhém utkání předkola Generali Česká play off.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Škodu jste trápili ve vyřazovacích bojích už předloni, kdy jste vypadli ve čtvrtfinále až v sedmém zápase. Dá se říct, že si na ni věříte?

Tohle neřešíme. Kdo na nás vyjde, s tím hrajeme. Dlouhodobě víme, že můžeme hrát zkrátka s každým a obzvlášť v play off. Hokej, který nám sedí a není to o tom, že bychom si nějak vybírali soupeře. Dokázali jsme si, že umíme sehrát dobré zápasy vážně s kýmkoliv.

Navzdory play off byla ve čtvrtek k vidění krásná gesta fair play, kdy Kolouch i Vráblík odvolali u rozhodčích signalizované tresty. Co jste na to říkal?

My jsme takto nastavení a je super, že i Plzeň to takhle bere. My nejsme tým, který by při nějakých nárazech schválně padal nebo že by některý hráč simuloval. Když zůstane na ledě někdo ležet, není to žádná simulace. Jsem hrdý, že v takovém týmu hraju! Tato gesta by měla do hokeje patřit. Jsou chlapská a hokej je chlapský sport.