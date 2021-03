HOKEJ ONLINE: Plzeň senzačně končí, Kometa protáhla sérii. Vary a Litvíno hrají o přežití

Hokejisté Komety Brno vyhráli ve třetím utkání předkola play off nad Vítkovicemi 2:1 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Postup do čtvrtfinále naopak už po třetím utkání slaví Olomouc. Hanáci zvítězili v sobotu doma nad Plzní 2:1 a sérii ovládli poměrem 3:0. V dalších utkáních předkola play off se také může rozhodnout o postupujících do čtvrtfinále. Všechny zápasy můžete tradičně sledovat v podrobné reportáži na našem webu Sport.cz. Druhým TV duelem pak bude od 18:45 souboj Litvínova s Mountfieldem HK, který nabídne ČT Sport.