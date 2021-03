Měl jsem nastavenou hlavu výhradně na výhru, tvrdí kapitán Komety Zaťovič

Ještě žijí. Brněnští hokejisté porazili ve třetím utkání předkola extraligového play off Vítkovice 2:1 v prodloužení a snížili tak stav série na 1:2 na zápasy. Vynutili si čtvrtý duel, v němž budou mít v neděli opět výhodu domácího prostředí.

Rozhodující branku Komety vstřelil ve třinácté minutě nastavení ránou z ostrého úhlu kapitán Martin Zaťovič, který se trefil mezi betony ostravského brankáře Dolejše. „Byl to takový trochu škaredý gól, ale my jsme ho hrozně potřebovali. Já jsem měl od sobotního rána nastavenou hlavu výhradně na výhru. Klukům jsem neustále říkal, že napotřetí už to musíme urvat. Povedlo se, sezona pro nás ještě nekončí," cítí obrovskou úlevu.

Nechce spekulovat, zda se brankář Vítkovic Dolejš dopustil při jeho gólové střele první chyby v sérii. „Těžko říct. Ale malé chybičky, úspěšné dorážky a trefy v přesilovkách v play off rozhodují. My potřebujeme před nedělním střetnutím zlepšit právě ty přesilovky. Konečně bychom měli v početní převaze skórovat. Něco si k tomu řekneme u videa," plánuje Zaťovič.

Myslí si, že v prodloužení měl jeho tým víc sil než soupeř. „Byli jsme aktivnější, to je pro nás dobré zjištění. Stejně, jak jsme končili sobotní zápas, bychom teď měli vstoupit do toho nedělního," předsevzal si.

Brněnský asistent Jan Zachrla svoje mužstvo za předvedený výkon pochválil. „Kluci udělali pro výhru maximum. A při vší pokoře budeme chtít takhle pokračovat v sérii dál," má jasno. Ocenil elitní Holíkovu formaci, která zařídila oba góly. „Zaplaťpánbůh za ně. Snad jim to bude padat dál," uvítal by.

Za důležitý moment považuje neuznaný Hruškův gól v závěru prostřední dvacetiminutovky. Sudí ho odvolali po trenérské výzvě Brna kvůli předchozímu Hruškově vytlačení gólmana Vejmelky z brankoviště. „Byl to klíčový okamžik, který pro nás dopadl dobře. Situaci jsme viděli na kostce nad ledem a náš trenér gólmanů Rybár, jenž sedí během utkání v hledišti a má k dispozici i jiné záběry, nám potvrdil, že do toho máme jít. Byli jsme přesvědčeni, že výzva bude úspěšná. A vyšlo to," libuje si Zachrla.

Myšlenkami je už u dalšího střetnutí, které bude v Brně na pořadu v neděli. „Musíme dobře zregenerovat, najíst se a zase se perfektně nachystat. Teď už není kam uhnout. Uděláme maximum, abychom i další utkání zvládli a vynutili si rozhodující pátý duel v Ostravě," říká rezolutně.