Vítězný gól? Bylo to buď, anebo, hlásí hrdina Energie

Vysloužil si titul hrdina večera. Dvě minuty před koncem nejprve poslal napínavý duel s Pardubicemi do prodloužení, které Martin Kohout při skrumáži před brankou nakonec i ukončil. Hokejisty Karlových Varů, kteří v předkole play off balancovali na hraně propasti, tím udržel ve hře o čtvrtfinále.

Díky momentu ze 78. minuty. Klouček neudržel puk, který mu po hřbetu lapačky klouzal směrem dolů. Kohout se ho snažil shrábnout rukou k ledu a po nepřehledné situaci záhy pronikl kotouč až do pardubické sítě.

Útočník Energie se v mžiku ocitl uprostřed hroznu jásajících karlovarských těl. Sudí šli ověřit situaci na video, aby poté gól uznali. Pardubice si ještě vzaly trenérskou výzvu, rozhodčí ale po prozkoumání momentu verdikt potvrdili.

„Puk tam ležel, já se snažil do tý brány jet a nějakým způsobem ho tam dostat. Bylo to buď, anebo. Potvrdil to videorozhodčí, pak při trenérské výzvě i záznam," oddechl si šťastný střelec po výhře 2:1. Prodloužení se hrálo nahoru dolů a nabídlo infarktové okamžiky na obou stranách. Energii několikrát zachránil skvělými zákroky Novotný... „Prodloužení bylo jenom o štěstí a jsem rád, že jsme ho měly my," radoval se kouč Energie Martin Pešout, jehož tým odčinil čtvrteční debakl 3:11.

Žádná přestřelka se ale tentokrát nekonala. Kanonádu nahradilo v KV Areně drama jako od Shakespeara. Dynamo v prostřední části otevřelo v přesilovce skóre díky Poulíčkovi a dlouho to vypadalo, že hubený náskok už z ruky nepustí. „Celou sezonu jsme ve třetích třetinách dokázali výsledky otáčet, takže i když jsme prohrávali, pořád jsme věřili. Pardubice jsme přišpendlili k vlastní bráně a vyrovnání si zasloužili," líčil Pešout.

Hromadná potyčka před brankou Energie. Uprostřed je brankář Karlových Varů Filip Novotný.

Slavomír Kubeš, ČTK

Povedlo se! Pouhých 122 vteřin před koncem základní hrací doby usměrnil Kohout pod horní tyč střílenou nahrávku Fleka a odšpuntoval radost na střídačce Karlových Varů, které pak stejný hráč dostal do absolutního varu ve zmiňovaném prodloužení. „Bojovností a neuvěřitelnou odhodlaností jsme zápas zvrátili," hřálo forvarda Energie.

„Po čtvrteční vysoké porážce jsme byli všichni vytočení a hodně zklamaní sami ze sebe. Chtěli jsme k utkání dnes přistoupit úplně jinak a na sto procent jsme splnili to, co jsme si před jeho začátkem řekli. Bohužel jsme se opět trápili v koncovce, ale ve finále bych to hodnotil velice kladně. Jsme velice rádi za první bod," dodal Kohout.

Brankář Karlových Varů Filip Novotný zasahuje proti Pardubicím.

Slavomír Kubeš, ČTK

Západočechům zároveň vyšlo přání. Kapitánovi Václavovi Skuhravému zkrášlili jeho tisící zápas v extralize. „V hlavách jsme to určitě trochu měli. Je to milník, kterému se jen tak někomu nepodaří," pokyvoval Kohout.

Karlovy Vary snížily stav série na 1:2 na zápasy, čtvrtá bitva je na jejich ledě na programu v neděli od 15.00 hodin.