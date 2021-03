Výsledky jdou za trenérem, ne za hráči, prohlásil po vyřazení kouč Plzně

Kouč Ladislav Čihák ale své svěřence po senzačním vyřazení neplísnil.

„To se nedělá, byť je to pro nás hořké a celoroční práce je pryč. Výsledky jdou za trenérem, ne za hráči. Já jsem plně zodpovědný za to, že jsme v play off neuspěli. Strašně se s tím peru a hrozně mě mrzí, že jsem Plzeň nedotáhl dál. Klukům nemohu nic vyčíst. V základní části udělali 91 bodů, skončili pátí, do poslední chvíle bojovali o přímý postup do čtvrtfinále play-off a za to jim patří dík. Měli jsme spoustu zraněných, zapracovali jsme do týmu hodně juniorů, marodka se nám nakonec vyprázdnila, nestačilo to však. Možná jsme byli trochu vypálení, nevím," konstatoval smutně plzeňský lodivod.

Generální manažer HC Olomouc Erik Fürst (vlevo) a trenér Plzně Ladislav Čihák se zdraví po skončení série předkola play off.

Luděk Peřina, ČTK

„Je to pro nás hodně frustrující. Věděli jsme, že to nebude jednoduché, že to bude urputný boj a potvrdilo se to. Věřili jsme však, že dnes vyhrajeme a první bod přidáme, ale bohužel.... Jsme zklamaní," přiznal zkušený útočník Tomáš Mertl.

Klíčový byl podle něj první gól. „S Olomoucí je nesmírně složité hrát, když musíte dotahovat. Do zápasu jsme vstoupili výborně, jenže pak oni perfektně vyřešili rychlý protiútok a pak už jsme to měli těžké. Byli výborně nachystaní, tuzí, a tím, že se pokaždé trefili jako první, těžko jsme se pak prosazovali," měl jasno centr elitní řady Indiánů.

Čihák to viděl stejně. „Snažili jsme se jít v Olomouci do vedení, ale stejně jako doma se nám to nepodařilo. Vyrovnali jsme sice, ale soupeř za chvíli opět odskočil, pak to zavřel a nám se přes veškerou snahu jejich obranou nepodařilo procpat nebo ji prostřelit. Porazili nás třikrát a zaslouženě postoupili. Byli lepší, bojovnější, aktuálně prostě měli lepší formu," uznal.

Chyběly branky Gulašovy formace

Posteskl si také, že jeho týmu chyběly góly první lajny s excelentním střelcem Milanem Gulašem. „Potřebovali jsme je. Olomoučtí ale velmi dobře bránili, všechny čtyři pětky měli vyrovnané, pořád hrozili z brejků. Nám kolikrát chyběl jen kousek. Nebylo to však jen o první lajně. Neprosazovali se i další," dodal Čihák.

Jeho protějšek Zdeněk Moták měl pro svůj tým jen slova chvály. „Považuji si toho, jak jsme k celé sérii přistoupili. Hráli jsme vynikající hokej, co se týká bojovnosti, nasazení, obětavosti, a to slavilo úspěch. Pro všechny jsme byli outsiderem, tím, kdo nemá šanci postoupit, a přesto jsme dokázali třikrát po sobě porazit favorita. To je skvělé," liboval si.

Od začátku cítil, jak celá střídačka žije. „Viděl jsem, jak kluci chtějí za postupem jít, udělat pro něj maximum. Že jsou schopni nechat si urvat nohu, ruku, odejít s hlavou v podpaží. Jejich nasazení bylo prostě maximální. Zasluhují můj obdiv. Jsem na ně pyšný," chválil dál.

Nebojí se ani Sparty

Klíčové podle něj bylo, že si Kohouti dokázali poradit s vynikající ofenzivou soupeře. „Naše obrana měla obrovskou kvalitu, výborně chytal i Braňo Konrád. Vůbec nejdůležitější ovšem bylo, že na naší straně hrálo výborně ve všech třech utkáních dvacet hráčů. Kdyby jeden, dva vypadli, nestačilo by to," měl jasno Moták.

Trenér Olomouce Zdeněk Moták (vlevo) a trenér Plzně Ladislav Čihák po skončení série předkola play off.

Luděk Peřina, ČTK

Zdůraznil také, že kůži Hanáci neprodají ani ve čtvrtfinále, kde si to rozdají s vítězem základní části extraligy pražskou Spartou. „Teď už si na nás musí dát pozor všichni. Sparta je samozřejmě favoritem, a já nechci tvrdit, že se postaráme o další senzaci, ale budeme se rvát, bojovat, trhat," slíbil olomoucký kormidelník.