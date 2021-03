Tlačíte káru do kopce a ta byla sakra těžká, povzdechl si Flek po vyřazení

V kabině si zakřičeli radostí. Více než polovinu čtvrté bitvy dobývali Novotného branku, pak ale dvěma trefami odskočili do trháku a v závěrečné části už v KV Areně bezpečně jistili postup. Hokejisté Pardubic po výhře 5:1 proklouzli po třech letech do čtvrtfinále play off.