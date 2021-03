Neměli jsme ani jednoho zdravého obránce. To nemapatuju, říká trenér Varů

Vyřazení v předkole ho bolí, letošní karlovarský ročník v extralize však Martin Pešout hodnotí pozitivně. Jeho parta opět bavila rychlým, aktivním a nátlakovým hokejem, přičemž až do Vánoc dokonce zápolila v tabulce o první čtyřku. V základní části nakonec skončila desátá, play off ovšem měla v kapse už během ledna.

„Se sezonou jsme abnormálně spokojení, protože jsme se zase o kousek posunuli. Letos jsme ve 52 kolech získali 73 bodů, což je o dva body víc než loni, a to jsme v sezoně obehráli minimálně pět nebo šest mladých hráčů, což jsme si v loňské sezoně dovolit nemohli," hřeje dvaapadesátiletého trenéra.

Mrzutosti tak řešil až před vyřazovacími boji. Opora defenzivy Rohan se na konci ledna zranil, a nakonec musel na operaci. Ostřílený Graňák využil klauzule ve smlouvě a těsně před vypršením přestupního termínu odešel do hradeckého Mountfieldu. Hned v prvním duelu předkola navíc Karlovarští přišli také o dalšího klíčového beka Plutnara, který zasáhl jen do prvního duelu série a putoval na marodku. Potíže přitom sužovaly i další... „Neměli jsme ani jednoho zdravýho obránce, ani jeden nenastupoval do série zdravej. To za patnáct let nepamatuju," povzdechl si Pešout.

Zleva Jan Hladonik z Karlových Varů, Juraj Mikúš z Pardubic a brankář Karlových Varů Filip Novotný.

Slavomír Kubeš, ČTK

Problémy postihly i brankářskou jedničku. Filip Novotný v domácích odvetách s Dynamem vytáhl řadu skvělých zákroků a pro tým z lázeňského města byl velkou oporou. Navzdory strastem, které ho postihly týden před začátkem předkola. „Měl v rodině těžkej průběh covidu. Museli jsme ho dát na pět dnů na hotel do izolace a vůbec nesměl trénovat, protože jsme měli strach, aby to nezanesl do mužstva. V obou víkendových zápasech nás neskutečně držel. Ukázal, že je pro nás gólman číslo jedna," chrlil chválu na adresu 29letého muže s maskou.

Hokejisté Karlových Varů po porážce s Pardubicemi, zleva Daniel Kowalczyk a Otakar Šik.

Slavomír Kubeš, ČTK

„Bohužel poslední týden jako by šlo všechno proti nám, ale v žádném případě se na to nechceme vymlouvat a rozhodně nesnižujeme výkon soupeře. Pardubice měly lepší mužstvo a zasloužily si postup," zdůraznil trenér Západočechů

Jeho svěřenci i počtvrté inkasovali v předkole jako první. Do nedělní partie přitom vstoupili opět slibně, jenže znovu ztroskotali na neproměňování příležitostí. Na Kloučka nevyzráli Beránek ani Vondráček. „Také ve druhé třetině jsme měli situace, z nichž mohl padnout gól. Rozhodlo naše zbytečné vyloučení a bohužel naprosto zbytečnej druhej gól, kterej jsme soupeři darovali, a ještě zbytečnější třetí," mrzelo šéfa karlovarské střídačky. „Za stavu 2:0 jsme pořád věřili v obrat, ale po třetím gólu bylo cítit, že síly už nejsou," dodal.