Trapárna! Přijde mi to ubohé, opřel se do Hradce Hübl. Přidá další sezonu?

Na konci základní části vyhráli šest ze sedmi utkání a do předkola play off proti Hradci Králové vstupovali s nadějemi, že postup do čtvrtfinále není nereálný. Jenže po jednoznačné porážce 0:3 na zápasy hokejistům Litvínova sezona skončila už v sobotu. Zklamání musel kousat i dvaačtyřicetiletý kapitán Vervy Viktor Hübl, který by však v aktivní kariéře rád pokračoval i v příštím ročníku.

„Teď skončila sezona a uvidím, ale pokračovat asi budu někde," řekl Hübl v on-line rozhovoru s novináři po sobotní prohře 1:5, která Severočechům ukončila sezonu. V Litvínově chomutovský odchovanec v roce 1998 debutoval v extralize a po působení ve Slavii a Českých Budějovicích tam působí znovu a nepřetržitě od roku 2008. V této sezoně se pak posunul na pozici nejproduktivnějšího hráče základní části v historii extraligy.

S vedením Vervy bude o prodloužení angažmá teprve jednat. „My jsme se ještě nebavili úplně. Budu se bavit asi tady v Litvínově. Já nevím... Kdyby nebyl zájem, tak si třeba ještě někde zahraju. Ale vůbec v tom nic nehledejte, uvidíme. Teď si trochu orazíme a uvidíme, co přinesou další dny," řekl Hübl, který by mohl v další sezoně útočit i na rekordy v počtu zápasů a celkový v produktivitě.

Zleva Richard Nedomlel z Hradce Králové, Tomáš Pospíšil a Viktor Hübl z Litvínova.

David Taneček, ČTK

S 1220 duely zaostává o 30 za Petrem Kadlecem, za nímž je na druhém místě v tabulce. S 878 body by mohl útočit i na rekord nejvyšší soutěže Richarda Krále s 901 body. Mohl by také po Milanu Novém, Vladimíru Růžičkovi, Viktoru Ujčíkovi a Josefu Černém dosáhnout jako pátý hráč v historii na 400 branek, k čemuž mu jich chybí šest.

Podle Hübla Litvínov v aktuálním ročníku doplatil na nestálost výkonů. „Ke konci se to trošku ustálilo a zlepšilo, šli jsme do play off s tím, že jsme si mysleli, že jsme rozjetí, ale bohužel se musíme podívat pravdě do očí, že zase tak rozjetí jsme nebyli," hodnotil sezonu, kterou Verva zakončila na 12. místě.

„Asi na nás trošku dolehla nezkušenost a to, že tým je první rok pohromadě. Sezona už od začátku byla taková, jaká byla. Byly tam karantény, ale to samozřejmě bylo stejné pro všechny. Aspektů je víc, mohli jsme z toho konce vydolovat víc, bohužel se to nepovedlo," litoval Hübl, jenž byl v základní části soutěže s 37 kanadskými body nejproduktivnějším hráčem Litvínova.

Zleva Jan Ščotka z Litvínova a Jakub Lev z Hradce Králové.

Ondřej Hájek, ČTK

S Hradcem jeho tým nezaznamenal jedinou výhru a ve třech zápasech vstřelil jen dvě branky. „Samozřejmě nám chyběla produktivita. Nějaké šance v prvních dvou zápasech byly. Hodně je podržel Mazi (Marek Mazanec). Asi celkově rozhodla i zkušenost a takticky to zvládli líp než my," uznal zasloužený postup Hradce Králové.

S Mountfieldem tak nakonec Chemici prohráli všech sedm vzájemných duelů v sezoně. „Ale docela jsme si věřili a mysleli jsme si, že to nebude takhle jednoznačné. Zápasy byly vyrovnané, akorát jsme vždycky nedávali góly. Bohužel na tom něco je, že s nimi prohrajete sedm zápasů," podotkl.

V předkole Hübl zasáhl jen do dvou duelů ze tří, ten v pořadí druhý musel vynechat poté, co mu disciplinární komise na jeden zápas zastavila činnost za faul na Jakuba Lva, jehož v prvním utkání v přerušené hře sekl hokejkou do rukavice.

Přestože rozhodčí Hodek s Pražákem jej v zápase nevyloučili, dodatečná stopka přišla od disciplinárky vedené Viktorem Ujčíkem na základě podnětu královehradeckého klubu.

„Trapárna, asi jediné slovo," komentoval krok Mountfieldu. „Hraje se na tři zápasy, a abych za sekeru, kterých je v zápase milion, stál zápas... Přijde mi to ubohé a já bych se k tomu nesnížil," dodal Hübl.