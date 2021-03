Nemáme se za co stydět. Byla to zajímavá série, kterou rozhodly maličkosti, řekl Holaň

Čtyřikrát slavil v sérii mezi Vítkovicemi a Kometou Brno vítězství 2:1 domácí tým. Na popáté už toto pravidlo neplatilo. Druhý gól nejproduktivnějšího hráče základní části sezony Petera Muellera z přesilové hry na konci druhé části znamenal pro Brno třetí vítězství v řadě a postup do čtvrtfinále proti Třinci. Výhru 3:1 pečetil do prázdné branky kapitán Komety Martin Zaťovič.

„Bylo to znovu velice vyrovnané, jako celá ta série. Dostali jsme poprvé takhle brzy gól, ale věřili jsme, že to dokážeme otočit. Sil byl dost, ale chyběl moment překvapení, dravost do brány. No, a trochu nás zradila disciplína. Dali jsme jim dvě přesilovky a ve druhé jsme dostali rozhodující gól," říkal trenér poraženého týmu Miloš Holaň.

Rozhodující moment série hledal v závěru čtvrtého utkání v Brně. „Měli jsme tam velké šance a mohli jsme to ukončit. Pro mnohé je to první taková zkušenost a kluci si zaslouží pochvalu. Nejen za výkon, ale také za to, že mnozí hráli s bolestí a sebezapřením. Chyběli nám kvůli covidu Mirek Svoboda, od druhého zápasu i Zbyněk Irgl. Kovář s Kochem hráli se zlomeným prstem, zdravotní problémy měli i Gewiese s Romanem Polákem. Ale rvali jsme se a jeli jsme na doraz. Překlopilo se to na stranu soupeře, ale my se nemáme za co stydět. Byla to zajímavá série, rozhodovaly maličkosti," přiblížil Holaň.

V pátém zápase série musela vítkovická lavička řešit nepříjemný moment, kdy se v první třetině za stavu 0:1 po střele Bondry zranil na obočí brankář Dolejš. Vítkovická jednička upalovala na šití a do branky musel náhradník Marek Peksa, který přišel před startem play off z prvoligového Šumperka jako záskok za nemocného Miroslava Svobodu. „Nebylo to příjemné, ale neměli jme čas nad tím přemýšlet. Nicméně jsem se pořád díval, kdy se Ďolík vrátí," přiznal Holaň.

Brankář Vítkovic Daniel Dolejš odchází z ledu, poté co ho vystřídal Marek Peksa.

Jaroslav Ožana, ČTK

Peksa si v jednatřiceti letech připal první extraligový start, ve kterém za čtyři a půl minuty zastavil tři střely Brňanů. „Marek to ale zvládl. Měl dva těžké situace. Byla to opravdu zvláštní situace, ale nakonec jsme už Danem na střídačce dali gól, tak jsem ho v bráně asi mohl nechat," pousmál se vítkovický trenér.

Horáček: Hráli jsme jako Kometa

Rozhodující moment pátého utkání přišel na konci druhé třetiny, kdy si Mueller v početní výhodě vybruslil do střelecké pozice a s pomocí stínícího Rákose podruhé pokořil Dolejše. „Jsme nesmírně šťastní, že jsme tuhle opravdu těžkou sérii zvládli," radoval se člen trenérského štábu Komety Jiří Horáček.

Zleva brankář Marek Peksa z Vítkovic, Alexandre Mallet z Vítkovic a Tomáš Vincour z Brna.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Jsme rádi, že to, co jsme si tady řekli po druhém utkání, jsme dokázali převést v realitu. Začali jsme hrát jako Kometa a výborně nám zachytal Karel Vejmelka. Zhostil se toho fantasticky a můžeme být vděční za to, že máme takového gólmana. Teď zregenerujeme a se vší pokorou ve čtvrtfinále vyzveme Třinec. Nepůjdeme si jen zahrát hokej, chceme vyhrát," uvedl Horáček.

Čtvrtfinále Třinec-Brno začíná v sobotu 20. března ve Werk Aréně.