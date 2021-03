Ani na vteřinu jsme nezapochybovali, že máme sílu uspět, říká brněnská opora Vejmelka

Na startu play off se čekalo, co ve vyřazovacích bojích předvede vítěz bodování základní části extraligy Peter Mueller. Americký útočník v pěti zápasech předkola dal dva góly a přidal jednu přihrávku. V sérii proti Vítkovicím, kterou Brno vyhrálo 3:2, zazářila ovšem jiná hvězda. Na postupu do čtvrtfinále se s úspěšností zásahů přes 95 procent výrazně podílel brankář Karel Vejmelka. „Byl výborný, můžeme být vděční, že máme takového brankáře. Zhostil se toho fantastiky,“ chválil Vejmelku člen trenérského štábu Komety Jiří Horáček.

Karle, v sérii jste prohráli úvodní dva duely. Co nakonec rozhodlo o vašem postupu do čtvrtfinále proti Třinci?

Nic jiného než poctivá práce maličkosti, které v play off rozhodují. Prohrávali jsme 0:2 a bylo to hodně nepříjemné, ale ani na vteřinu jsme nezapochybovali, že máme sílu uspět. Je to velká vzpruha do další série.

Jeli jste k pátému utkání po dvou domácích výhrách sebevědomější?

Samozřejmě. Vyhráli jsme dvakrát doma a šlo už o všechno. I Vítkovice mohly mít v hlavách, že se jim nepodařilo dobře rozehranou sérii ukončit. I to mohlo rozhodovat.

Byla tahle série pro brankáře tím, že v každém utkání rozhodoval jediný gól, o to náročnější?

Věděl jsem, že si nemůžu dovolit nějakou fatální chybu a snažil jsme seto hrát všechno na jistotu a takovou tou jistotou klukům co nejvíce. Tlak tam byl, ale snažil jsem se ho nepřipouštět, protože zodpovědnost má brankář vždycky. Soustředil jsem se na každý puk, na každé nahození. Na druhou stranu hráli neskutečně obětavě. Bez týmového výkonu se zápasy v play off vyhrávat nedají. Potvrdili jsme, že jsme dobře nachystaní.

První gól jste dali poměrně rychle, ale Vítkovice ještě v první třetině srovnaly. Věřil jste, že padne tentokrát více gólů, nebo jste se obával dalšího prodloužení?

To prodloužení bylo trochu strašák. Ale bylo ještě přes čtyřicet minut zápasu a věřil jsem, že máme více sil a ještě nějaký gól dáme. To se potvrdilo. Přišlo mi, že jsme už najeli na ten play off mód a věřím, že to tak bude pokračovat.

Byly Vítkovice dobře připravené na vaše silné přesilovky?

Nejen na ně. Byly výborně nachystané, a proto to byly tak těsné zápasy a padalo málo gólů. V play off to tak je, a o to je to vítězství sladší.