Petr Vrána je zpátky. Na Brno půjde Třinec i se svým kapitánem

Útočník Petr Vrána by v úvodním utkání čtvrtfinále play off proti Kometě Brno v sestavě Třince neměl scházet. Informaci, která potěší nejen třinecké fanoušky, prozradil ve středu trenér Ocelářů Václav Varaďa.

Třinecký lídr přišel na konci základní části sezony tragicky o manželku, která utonula při záchraně štěněte na Slezské Hartě. Z pochopitelných důvodů Vrána od týmu odpojil a závěr základní části vynechal. Třinečtí ze stejného důvodu odložili utkání s Litvínovem a poslední tři utkání základní části tým odehrál na hřištích soupeřů. „S Petrem jsem hovořil, prožil si těžkých čtrnáct dní a nemá tu situaci vůbec jednoduchou. Teď se ale cítí dobře a cítí to tak, že chce hrát," uvedl Varaďa.

„Jsme všichni, jak trenéři, tak hráči rádi, že je zpátky. Budeme se mu snažit co nejvíce pomoct. Petr je jeden ze základních kamenů našeho týmu. Hrozně si vážíme toho, že se rozhodl nám znovu připojit a přejeme mu, ať se situace zlepší, co nejlépe. Pokud to je vůbec možné," řekl třinecký trenér.

Varaďa se s Vránou spojil v minulém týdnu. „Hovořil jsme s ním několik dní po pohřbu. Domluvili jsme se na tom, že se k nám přidá už během tohoto týdne. Samozřejmě dostal po dlouhé pauze nějaký prostor kondici dohnat před sobotním utkání," prozradil Varaďa, který potvrdil, že tragická situace zasáhla celý třinecký klub.

✒ PETR VRÁNA ZŮSTÁVÁ V TŘINCI



Kapitán zůstává Ocelářem! Důležitá zpráva, která zazněla z úst sportovního ředitele Jana Peterka v Dračím studiu.#MameSiluDraci pic.twitter.com/1msy9A0WlT — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) March 12, 2021

„Nebylo a není to jednoduché. I kluky to zasáhlo. Petr zastává vůdčí roli v týmu. Jme moc rádi, že Petr chce hrát. Je play off, je tady pro kluky, vede je. Možná mu hokej pomůže přijít na jiné myšlenky. Samozřejmě to ale neustále a dennodenně prožívá, to všichni chápeme. Neříkám, že nemůže dojít k nějakému zvratu a jednoho dne neřekne, že to prostě vidí zase jinak. Teď je ale situace taková, že chce hrát. Je to bojovník a pere se s tím. Hráči to vnímají taky tak. Jsme rádi, že ho tady máme," zdůraznil třinecký trenér.

Absence v sestavě přesto Varaďa řešit musí. Nejméně v úvodu čtvrtfinálové série proti Kometě Brno, která se hraje na čtyři vítězství a startuje v sobotu 20. března v Třinci, se bude muset obejít bez předpokládané brankářské jedničky Jakuba Štěpánka a útočníka Ondřeje Kovařčíka. Oba jsou mimo sestavu ze zdravotních důvodů. K prvnímu týmu se tak připojila nedávná posila z Litvínova gólman David Honzík, jenž doposud chytal v partnerském Frýdku-Místku