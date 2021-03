Vítkovický kapitán Polák po vyřazení: Nemáme se za co stydět, rozhodly maličkosti

Hmatatelné bylo zklamání ve vítkovickém táboře po třetí porážce v řadě s Kometou Brno, která znamenala konec sezony. Vítkovice vedly v předkole play off nad Jihomoravany 2:0 na zápasy, třetí výhru ale nedokázaly přidat a sérii prohrály 2:3 na zápasy (2:1, 2:1 pp, 1:2pp, 1:2pp a 1:3). „Na kluky jsem ale hrdý. Nemají se za co stydět. Rozhodly maličkosti,“ uvedl kapitán Vítkovic 34letý obránce Roman Polák.

Jak jste sérii proti Kometě viděl ze svého kapitánského pohledu?

Je nám to líto. Vedli jsme 2:0 na zápasy, ale dokud se nevyhraje třetí, tak nic není jisté. To je play off. Možná Brno ukázalo, že je zkušenější tým, rozhodly detaily. Měli lepší speciální týmy, dali góly v přesilovkách, my ne. S jedním gólem se pak špatně vítězí. Bohužel jsme se nedokázali prosadit, to jsou asi důvody, proč jsme prohráli.

Kde se série zlomila? Dá se takový moment vůbec najít?

Vůbec nemůžu říct, kde se to zlomilo. Každý zápas jsme hráli nadoraz, kluci hráli super. Všichni dřeli. Neřekl bych, že to někde bylo zlomené. I v kabině byl dobrá nálada, vítězná, kluci chtěli hrát. Tímto bych jim chtěl za sebe poděkovat, dali do toho opravdu všechno, hráli dobře. Byla to vyrovnaná série.

Za co byste tým pochválil především?

Za všechno. Jak se k sezoně postavili. Nebyla lehká, hlavně její úvod se nám nevydařil. Hodně se toho stalo, měnili se trenéři. Kluci se s tím ale poprali a závěr byl vynikající. Sedlo si to, překvapili jsme i osmým místem. Ani jsme nečekali, že by se to mohlo povést. I v předkole jsme ukázali, že jsme silný protivník. Rozhodly opravdu jenom detaily.

Zleva Roman Polák z Vítkovic a Peter Mueller z Brna.

Dalibor Glück, ČTK

Před startem předkola jste přišli jste o papírovou jedničku Miroslava Svobodu, jak to zvládl Daniel Dolejš?

Byl vynikající, nebál se toho. Už v průběhu sezony ukazoval, že není jen dvojka, ale že dokáže i zapnout, když jde do tuhého. Dan je super kluk a spoluhráč, každý zápas do toho dával všechno. Když jsme potřebovali podržet nějakým zákrokem, tak nás podržel. Byl stoprocentní a bylo to z jeho strany super.

Kometa je silný soupeř, historicky úspěšný. Přesto, cítili jste, že jste na ni měli síly?

Byla hratelná, to jsme jako tým cítili. Věřili jsme, že to urveme. Bohužel to nepovedlo. Ale každý tam nechal všechno.

Zleva brankář Brna Karel Vejmelka, Radek Kučeřík z Brna a Alexandre Mallet z Vítkovic.

Jaroslav Ožana, ČTK

Kometu táhne první řada v čele s Peterem Muellerem. Bránila se těžce?

Ve hře v pěti si troufám říct, že jsme byli proti ní lepší. Bohužel ukázali svoji sílu v přesilovce. Na ni jsme se připravovali, ale byly vidět jejich zkušenosti. Když jsme se připravili na jednoho hráče, otočili to a do šance se dostal někdo jiný. Mají velkou sílu. Je to asi i tím, že už nějakou dobu hrají spolu. U nás jsme se sešli někteří nedávno a nehrajeme tak dlouho jako oni. Přesto to bylo z naší strany hodně dobrý.

Zůstanete ve Vítkovicích v příští sezoně?

Určitě bych chtěl. I kvůli této trenérské dvojici (Miloš Holaň a Radek Philipp). Ale uvidíme, jaký tady bude tým. Těžko teď spekulovat.