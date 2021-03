Žádné rady od bráchy! Boleslav? Říkal, že od ní dostaneme, vykládá Zohorna

Hokejové Mladé Boleslavi bude po návratu do extraligy čelit poprvé, právě jeho příjmení ale zanechalo v klubu silnou stopu. Bratr Radim válel za Bruslaře předchozí dva roky a před odletem na zámořskou misi jim pomáhal ještě v prosinci. Rad před čtvrtfinále play off se však pardubický lídr Tomáš Zohorna od nejmladšího sourozence nedočká.

S Radimem jste si volali a sérii trochu probrali. Co vám říkal?

Vtipkoval. Hrál tam a pořád se cítí jako Boleslavák. Takže říkal, že dostaneme (úsměv). Žertovali jsme. Časově mu to vyšlo, že se na zápasy mohl dívat a bude to sledovat dál.

Ke klubu z města automobilů si vytvořil vztah, recept na soupeře jste tedy od něj doloval těžko...

Je to tak, hrajeme proti „jeho" týmu. Volal prý do Boleslavi, ať mě někdo hned sundá. (smích)

Proti Boleslavi jste po příchodu z Chabarovsku ještě nehrál, její zápasy jste ale kvůli bráchovi monitoroval. Bruslaři ukázali v základní části sílu, bude to padesát na padesát?

Nastoupí proti sobě fakt dva velmi vyrovnané týmy! Oni jsou hodně brusliví, hrají jednoduše a hned dopředu. Nedělají tolik chyb v obraně. Čekám dobrou sérii. Myslím si, že bude méně chyb než v sérii s Varama. Rozhodnou asi detaily a maličkosti.

Útočník Tomáš Zohorna z Pardubic (vzadu vlevo) a Kevin Klíma z Mountfieldu HK.

David Taneček, ČTK

Nebo početní výhody, které Dynamu fungují velmi dobře. Zvlášť vaše formace s Kousalem a Camarou šlape parádně...

Super je, že všichni tři máme už zkušenosti a nějaký přesilovky jsme v kariéře nahráli. Dokážeme udržet puk a umíme si nahrát, v tom je naše největší síla. Nejsme typy hráčů, kteří musejí být jenom na jedný pozici. Když ten, kdo by měl být napravo, najednou vyplave nalevo, tak tam dovede hrát a něco vytvořit. Všichni můžeme dát gól. Zatím nám to klape, což ale neznamená, že když nám jdou, že se na ně už můžeme vyprdnout. Musíme je pořád pilovat v trénincích, sledovat videa, abychom se furt zlepšovali.

Daří se i ostatním. Všechny lajny se v předkole prosazovaly, což je pro další boje v play off pro vás skvělá zpráva.

Tohle dělá supr tým, kdy se nečeká jenom na jednu pětku, která bude rozhodovat zápasy. Když jsme vyhráli s Pardubicemi titul, měli jsme podobný mužstvo, kdy prostě dávali góly kluci ze třetí i čtvrtý pětky. Herně je tenhle současnej tým silnej, i trenérský štáb je dobře poskládanej. Perfektní lidi, dobrá parta. Ne vždy je mužstvo s trenéry pospolu. U nás to ale platí, což si všichni užíváme.

V brance jste se mohli opřít o výborného Milana Kloučka, který ve 22 letech chytá svoje první extraligové play off v roli jedničky. Překvapil vás?

O Kloudym jsem už slyšel před třemi lety. V létě jsem ho viděl a říkal jsem si, ty jo, perfektní gólman. Teď jsem se vrátil z Ruska a kvality potvrzuje. Paráda! Vyzrál, nabral hodně zkušeností. Čape, v sérii s Varama nás podržel.

Brankář Pardubic Milan Klouček čelí v předkole šanci Václava Skuhravého z Karlových Varů.

Slavomír Kubeš, ČTK

Energie nebyla snadný protivník. Vládne velká spokojenost, jak jste předkolo zvládli?

Ano. Na papíře jsme sice byli silnější, ale lidi, kteří viděli zápasy, musejí potvrdit, že to tak na ledě úplně nevypadalo. Vary hrály fakt dobře, v kádru byla spousta mladých kluků, kteří mají před sebou budoucnost. Těžká série, za kterou jsme ale hned po postupu udělali čáru a od druhýho dne se začali připravovat na čtvrtfinále.

V únoru vám manželka přivedla na svět syna Tomáše, je pro vás ideální relax před sérií s Boleslaví?

Určitě. Jak jsme byli tři dny ve Varech, projížděl jsem fotky a volal si přes FaceTime s manželkou, abych je viděl. Vždycky když odtrénuju, okamžitě jedu ze zimáku domů, vypínám od hokeje a jsem s prckem a rodinou.

Hodně si rodičovství užíváte?

Je to krásný. Není nám dvacet, už jsme se na to těšili delší dobu. Je to teď jiný, priority se změnily. Lidi, kterým se narodí děti, tak vědí, o čem to je. Člověk se snaží víc dávat tomu prckovi.

Zleva Tomáš Zohorna z Pardubic v souboji s Markem Zacharem z Mountfieldu HK.

Josef Vostárek, ČTK

Vyptávají se vás občas někteří lidé, jestli vám roste v rodině další hokejista?

Lidi se mě samozřejmě ptají, jestli bude taky hrát. Odpovídám, že když ho to bude bavit, není problém. Ale asi nebudu takovej, že bych ho do toho hokeje úplně rval. Uvidíme, na co bude mít talent.

Co říkali bratři Hynek a Radim, že se z nich stali strejdové?

Jsou nadšení. Bohužel Hynek byl ještě v Rusku, Radim je zase v Americe, takže oslavu necháme na léto, až se potkáme. Ale volali i psali, že to je pecka. Gratulovali mi a na malýho se moc těší.