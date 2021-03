HOKEJ ONLINE: Třinec v bitvě gigantů demoluje Kometu! Na Spartu příjíždí Olomouc

První čtvrtfinálové souboje Tipsport extraligy jsou tu a hned první hrací den bude program hodně zajímavý. Dva nejůspěšnější celky ze základní části vstupují do hry. Třinec hostí od 15 hodin Kometu, už i s kapitánem Petrem Vránou. Do O2 Areny, haly největšího favorita extraligy, zase přijede Olomouc. Tam se začíná v 17 hodin. Oba duely přineseme v tradičně obsáhlé reportáži na našem webu Sport.cz. Duel v Třinci vysílá také O2 Sport, v Praze bude zápas před kamerami ČT Sport.

Obhájce titulu z roku 2019, třinečtí Oceláři jenom těsně nezískali Prezidentský pohár, v play off si to budou chtít vynahradit a Spartě ještě mnohem cennější pohár uzmout a znovu zdvvihnout nad hlavu trofej T.G Masaryka. Pomáhat jim k tomu bude už i kapitán Petr Vrána, který se po rodinně tragédii vrací do sestavy. Brňané v ssérii s Vítkovicemi hokejově nepřesvědčili, ukázali však obrovský charakter a otočili stav 0:2 na zápasy. Kdo udělá první krok do semifinále, uvidíme ve WERK Aréně od 15 hodin.

Svěřenci trenérů Jandače a Hořavy z pražské Sparty jsou papírovým favoritem na zisk titulu. Síla kádru a vyrovnanost všech pětek je objektivně nejvyšší v extralize. V play off se ale tyto výhody mažou. O tom ví své soupeř Sparty z Olomouce. V předkole play off naprosto zaskočil favorizovanou Plzeň a nedaroval jí vítězství v jediném zápase. O podobný poprask se pokusí i dnes v O2 Areně. Začíná se v 17 hodin.