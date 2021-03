Kýžený úspěšný vstup do play off zvládli, na první bod ve čtvrtfinálové sérii extraligového play off proti Olomouci se ale hokejisté Sparty pořádně nadřeli. Nejlepší tým po základní části zdolal doma Hanáky 3:1, když mužem zápasu byl útočník Vladimír Sobotka, jenž se dvěma góly a jednou asistencí podílel na všech trefách domácích. Série pokračuje znovu v pražské O2 areně v neděli od 15 hodin.