Pekelný led Sobotku nezastavil. Chvalozpěvy na svou osobu ale odmítal

„Vůbec neřeším, že jsem zrovna já přispěl třemi body. Prostě se snažím pomáhat týmu a dneska jsme týmový výkon podali. A hlavně výborně zachytal Saša Salák, takže výhra jde za ním a vlastně všemi, co dnes byli na ledě," ocenil Sobotka své spoluhráče a gólmana Saláka, jehož trenéři upřednostnili před Matějem Machovským, a on se jim odvděčil 24 úspěšnými zákroky.

Nestačil jen ve 38. minutě na gól Koloucha na 1:1, který byl pro Olomoucké v pátém vzájemném duelu se Spartou v sezoně vůbec prvním přesilovkovým. Jenže euforie Hanáky rychle opustila, když Košťálek 45 vteřin před druhou sirénou; rovněž v početní převaze; vrátil domácím ztracené vedení.

„Tenhle gól do šatny byl klíčovým momentem celého zápasu. Byl to pro nás strašné těžký zápas proti urputnému soupeři, což jsme očekávali. Moc důležité vítězství po tak dlouhé pauze," připomínal kouč Sparty Josef Jandač 13denní zápasovou přestávku svého týmu.

„Škoda, že jsme stav 1:1 neudrželi déle než jen dvě minuty. Druhý gól Spartu uklidnil. Ale nemyslím si, že by nás úplně přehrávala, bylo to vyrovnané utkání až do poslední chvíle," věděl útočník Hanáků Petr Strapáč, že definitivně se domácí uklidnili až Sobotkovým gólem do prázdné branky v poslední minutě.

„Věděli jsme, že Olomouc dobře brání a špatně se přes ní dostává. Ale poradili jsme si. Snažili jsme se přebruslovat jejich beky, neztrácet puky na modré čáře a hrát jednoduše," soudil Sobotka, jenž hraje play off české extraligy teprve podruhé v kariéře. Poprvé tomu bylo před patnácti lety v dresu Slavie, s níž prohrál ve finále právě se Spartou.

Olomouc si navzdory porážce ověřila, že po Plzni může potrápit i dalšího favorita. „Náš výkon hodnotím poměrně kladně, byl velice kvalitní, zodpovědný i taktický. Byl to vyrovnaný zápas. Jen mě mrzí, že z dostatečného množství nejen střeleckých, ale i vyložených šancí jsme dali jen jednu branku. To je proti Spartě málo," poukazoval trenér Kohoutů Zdeněk Moták i na pouhou jednu využitou přesilovku z pěti celkových.

Kvalitě hry prý lehce uškodil stav ledové plochy v libeňské O2 areně. „Led byl pekelný, vůbec neklouzal. Hráči toho musí mít dost. Ale těší mě, že máme po dnešním výkonu na co navázat a doufám, že v neděli budeme ještě silnější," věří Moták.