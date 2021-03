Dusno na Spartě! Hráči se do sebe v přestávce pustili před šatnami

Hodně dusno bylo v útrobách libeňské O2 areny po skončení první třetiny druhého čtvrtfinálového zápasu play off extraligy mezi hokejisty Sparty a Olomouce. Při odchodu do kabin se hráči obou týmů do sebe pustili a rozhodčí měli co dělat, aby náznak potyčky včas zažehnali.