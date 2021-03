Olomouc řeší, jak rozhodit Spartu. Do Prahy se ještě chceme vrátit, říká Konrád

Co na tom, že ani v jednom z úvodních dvou duelů čtvrtfinálové série za domácí Spartou výrazně nezaostávali a v neděli ji dokonce v počtu střel na branku předčili. Jenže hokejisté Olomouce za 120 minut překonali z 58 pokusů gólmana Pražanů Saláka jen jednou, takže se domů vracejí za nepříznivého stavu 0:2 na zápasy.

„Zakončení nás bohužel zlobí celou sezonu. V sérii se Spartou hrajeme bojovně, poctivě, dobře, ale zatím nám tam branky nepadají. Dáváme jich hrozně málo," připomíná kouč Hanáků Zdeněk Moták, že i v 52 kolech základní části vstřelili jeho svěřenci ze všech týmů nejméně branek (105).

„Zlepšení nepřijde lusknutím prstům, budeme muset vymyslet něco, co by Spartu rozhodilo," ví Moták, že zapracovat Olomouc musí i na buly. Zatímco v sobotu jich hosté vyhráli jen 32 procent, o den později dokonce pouhých 25 procent. „Vhazování máme velice špatné, nedokážeme si jimi pomoct ani v přesilovkách," uvědomuje si kouč Kohoutů.

Sparta tak doma zvládla úlohu jasného favorita, byť na oba body se nadřela. „Jsou to pro nás extrémně důležité první dva body," přiznává útočník Sparty Roman Horák oceňuje Vladimíra Sobotku, jenž se bodově podílel na čtyřech z pěti gólů Pražanů.

Vladimír Sobotka proti Olomouci na ledě dominuje.

Vlastimil Vacek, Právo

„Vláďa je výborný. Lídr kabiny a své umění předvádí i na ledě. Neskutečné, jak si dokáže vozit hráče na zádech, a jak je silný na puku. Má velké zkušenosti a moc nám pomáhá," Horák svého parťáka z elitní formace Sparty.

Olomouci tak zatím nestačí ani vynikající výkony brankáře Branislava Konráda, jenž z celkových 57 střel Pražanů inkasoval jen čtyři góly. „Sparta je v předbrankovém prostoru, a hlavně v přesilovkách výborná. Ale do Prahy se ještě chceme vrátit a v obou zápasech doma pro to uděláme maximum. Pomohl by nám první gól, abychom Spartu dostali pod tlak," říká Konrád.

Že je ve středu a čtvrtek nečeká v Olomouci nic lehkého, vědí i Pražané. „Budou kousat a víme, že to ještě bude extrémně náročná série. V Olomouci může hrát ve prospěch soupeře i větší hřiště," tvrdí Horák.

„Jejich urputný hokej nás stojí hodně sil, ale zároveň je to pro nás výborný test. Ale je to Olomouc, kdo teď musí něco vymyslet. Doufám, že sérii u nich ukončíme," přeje si útočník Pražanů David Tomášek.

Veliký závar před brankou Sparty gólem neskončil

Michaela Říhová, ČTK

„Kdybych se měl vcítit do kůže Sparty, tak jsme asi pro ni velice těžký soupeř a oddechnou si až po zisku čtvrtého bodu. Ale ty chceme získat i my a budeme na tom tvrdě pracovat," slibuje Moták, že Hanáci se doma pokusí sérii srovnat.