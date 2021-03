Nedíváme se daleko dopředu. Chceme vyhrát jen nejbližší zápas, říká třinecký Gernát

Třinec ve čtvrtfinále zatím Kometu slušně válcuje. Po výhrách 5:0 a 7:2, vede v sérii 2:0 na zápasy a má dobře nakročeno do semifinále. Oslavné ódy ale z ocelářské kabiny neznějí. „Ještě není konec. Nedíváme se daleko dopředu. Chceme vyhrát jen nejbližší zápas a uvidíme, co bude dál. S tím pojedeme do Brna. Teď bude mít výhodu domácího ledu soupeř, a přestože divácká podpora chybí, doma se každému hraje lépe," zdůrazňoval po druhém vítězství obránce Třince Martin Gernát.

Třinec po suverénní úvodní výhře nezačal druhý díl série radostně a ve třetí minutě prohrával. „Nezačali jsme dobře, ale druhý gól, kterým jsme skóre na konci první třetiny otočili, nám hodně pomohl. Nabudilo nás to a ve druhé části jsme si pomohli přesilovkami," vykládal Gernát, který se přihrávkou podepsal pod čtvrtý gól do sítě Brna.

V přesilovce těžil i z Gernátovy nahrávky ve 30. minutě Michal Kovařčík. „Snažíme se hrát to, co máme nacvičené a funguje to. Věřím, že nám to v těch přesilovkách bude padat i nadále. Kluci, kteří na ně chodí, jsou sehraní a dostávají se do šancí. Měli tam i krásné kombinace, z nichž padaly góly. To týmu hodně pomáhá," popisoval Gernát.

Velkou postavou obou utkání na třineckém ledě byl gólman Ondřej Kacetl. V úvodním zápase série nedostal branku vůbec, ve druhém ale inkasoval po střele Zámorského už ve třetí minutě. Podruhé ale kapituloval až ve 47. minutě, kdy jej v oslabení propálil Holík. A mezi těmito nezdary ukázal pár výjimečných momentů.

V brance brankář Brna Lukáš Klimeš, Tomáš Bartejs z Brna, Radek Kučeřík z Brna.

Petr Sznapka, ČTK

Nejkrásnější zákrok vytáhl v leže proti brněnskému kapitánovi Zaťovičovi, jenž v přesilovce místo do branky zametl puk jen do jeho lapačky. „Často takhle v přesilovce kombinují a Ondra možná čekal, že to půjde křížně před branku. Byl to určitě zákrok zápasu," chválil Gernát brankáře, který zaskakuje za předpokládanou jedničku Štěpánka zatím velmi dobře. „Když Ondra zachytá a podrží nás, tak my dokážeme vstřelit nějaké góly. V obou zápasech to bylo vidět," poukázal slovenský obránce Třince.