Hradec zase nedal gól a stojí nad propastí. Momentálně se v tom dost topíme, uznal Koukal

Už v úterý by se tak Bílí Tygři mohli radovat z postupu. „Paráda, jak se to pro nás vyvíjí, ale nesmíme si myslet, že je hotovo. Potřebujeme ještě jedno vítězství, pokud však dokážeme znovu takhle kontrolovat zápas, může se to povést hned v úterý," připustil útočník Michal Bulíř, jenž ke třetímu skalpu Mountfieldu přispěl dvěma góly během necelých pěti minut.

Liberec měl navrch bruslařsky, navíc se mu povedlo rychle otevřít skóre a viditelně těžil ze sebevědomí nabraného senzačním otočením prvního zápasu, kdy stav 0:3 převrátil na vítězství 4:3 v prodloužení. Naopak Hradečtí od té doby působí neskutečně jalově. „Člověk si to nechce připustit, ale všichni asi máme v hlavě, jak stupidně jsme ztratili šanci na vítězný vstup série. S psychikou roste nebo padá výkon, my se v tom momentálně dost topíme," litoval hradecký útočník Petr Koukal.

Kváča zastavil všech dvacet střel domácího týmu. „V gólmanovi máme velkou jistotu. Povedlo se nám i třetí utkání vykopnout skvěle. Skákal jsem ze střídačky, domácí tam docela propadli a jen jsem si houknul na Ondru Vitáska, který mě viděl na kruhu. Stačilo nezaváhat se střelou," uvažoval autor vítězné branky Petr Jelínek.

Zleva brankář Liberce Petr Kváča, Michal Bulíř z Liberce a Jakub Lev z Hradce Králové.

David Taneček, ČTK

Hradec teď už musí hrát vabank. „S nožem na krku stojíme nad propastí a nemáme ani čtyřiadvacet hodin na to pokusit se všechno změnit. Zatím jsme byli málo před libereckou brankou, nemůžeme se tam ani moc dostat, a jak prohráváme souboje, nemám puk," mínil útočník Jakub Sklenář. „Když nedáme dva zápasy gól, není se ani od čeho odrazit, potom i chybí na hokejkách klid a nemáme ani přesné přihrávky," uznal Koukal.

Bílí Tygři ale nechtějí létat předčasně v oblacích. „Ještě máme před sebou dost tvrdé práce, ale od prvního do posledního hráče to byl znovu výborný týmový výkon, Ukazuje se, jak důležitým momentem byl ten obrat, od poloviny prvního utkání předvádíme na ledě to, co chceme hrát," mínil trenér Patrik Augusta. „Poslední krok k postupu je ale vždycky nejtěžší, to není žádné klišé," dodal.