Urazili jsme asi hokejové štěstí, smutní Nakládal. Bruslaři jsou blízko

„Extrémně moc jsme je před play off netrénovali. Ale viděli jsme videa, udělali si svůj vzorec, jak reagovat na jejich postavení. Hlavní je, že každej do toho dává sto procent," připomíná útočník Středočechů Adam Zbořil. „Není příjemný, když jim to v přesilovkách spadne a my se v nich trápíme. V tomhle zápase je sehráli pěkně, ale předtím puky jenom hodili na bránu, stříleli od modrý a propadlo jim to tam," řekl domácí bek Jakub Nakládal.

Pardubičtí dvakrát smazali deficit, na krasojízdu z poloviny duelu v podání Šťastného však už nedokázali reagovat. Nejlepší boleslavský střelec základní části předvedl v početní výhodě z vlastního obranného pásma úchvatné sólo, na modré oklamal obránce Bučka, projel až před bránu a střelou k levé tyči nedal Kloučkovi šanci. „Tím jsme se uklidnili a hráli to, co jsme chtěli," pokyvoval Zbořil.

Pardubičtí přitom podali nejlepší výkon ve čtvrtfinále. „Těžkej zápas. Je tady větší hala, využívají domácího prostředí, umějí si dát puk na dlouhou přihrávku, což nám zkraje moc nesedělo," tvrdí forvard Bruslařů.

Hokejisté Mladé Boleslavi (zleva) Joona Jääskeläinen a Valentin Claireaux se radují z prvního gólu.

Josef Vostárek, ČTK

„Byli jsme jednoznačně lepší. Takhle jsme měli hrát první dva zápasy, které jsme svým způsobem odevzdali. Nepředvedli jsme v nich výkon hodnej play off a teď jsme na to asi doplatili. Urazili jsme trochu hokejový štěstí," ušklíbl se Nakládal. Jeho tým balancuje na hraně propasti, ostřílený bek ovšem dál věří v obrat. „Nebude to nic jednoduchýho, ale sílu máme," burcuje před čtvrtou partií, která je na programu v úterý od 17 hodin.