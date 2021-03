Smoleňák seděl na tribuně! Dál pod Růžičkou? Představit si to nedovedu, říká

Konec sezony si nepřipouštěl. Do čtvrtého čtvrtfinále s Libercem provedl několik korekcí, které měly pomoci týmu k prvnímu bodu a pokračování série. Trenér Vladimír Růžička v úterý rozházel útočné formace, jedno zvučné jméno ovšem v zápise o utkání na soupisce hradeckého Mountfieldu chybělo úplně.

Kapitán Radek Smoleňák překvapivě sledoval duel jen z tribuny a s céčkem na dresu vyjel na led Petr Koukal. „Chtěli jsme trochu přeházet lajny, nedostal se do sestavy. Nic jiného v tom není," vykládal olympijský vítěz z Nagana a kouč Východočechů.

„Důvod mi trenér nevysvětlil. Nevěřil mi dlouhodobě, dával to jasně najevo. Věřil jiným hráčům, což je ale jeho právo," kontroval záhy zkušený křídelník, jenž se v play off propadl až do čtvrté formace. V sérii s Litvínovem si připsal gól a asistenci, proti Liberci nebodoval vůbec.

„Někdy je trenér na vaší straně, jindy ne. Víc bych se k tomu nevyjadřoval," utrousil. Zkraje února přitom v Hradci Králové prodloužil kontrakt, o případné spolupráci s trenérem Růžičkou pro příští sezonu měl však po utkání docela jasno.

„Upřímně si ji teď představit nedovedu, ale mám v sobě spoustu emocí. Doufám, že tady budu hrát ještě dlouho. Miluju to tady. Záleží mi na téhle organizaci. Mám rád město, lidi. Snad se všechno otočí dobrým směrem a budeme o to víc silnější příští rok a dosáhneme met, které máme tady dlouhodobě stanovené a po kteých tady toužíme my i fanoušci," přeje si.

Vyřazení s Bílými Tygry ho bolelo. Parťákům mačkal palce alespoň jako divák. Jenže marně. „Že jsem nehrál, mě určitě sr... ale klukům v týmu jsem dál věřil," říká. Vliv na vyřazení měl první zápas, v němž Hradečtí promarnili třígólový náskok a nakonec padli v prodloužení 3:4. „Tam se to zlomilo. Hráli jsme dobře, v závěru vedli furt 3:1, najednou přišel blackout," vykládá Smoleňák.

Liberec se rozjel a ve druhé i třetí partii zahrál famózně. "K ničemu jsme se tam nedostali. Jejich tým táhl Jelen (Jelínek) s Birnym (Birner), kteří to celý ošéfovali. Mají dobrý systém. Přes jejich systém se dá jen těžko dostat, my nebyli vůbec schopni reagovat, všude jsme byli pozdě a vyhazovali puky různě po skle. Po taktické i herní stránce jsme druhé a třetí utkání nezvládli," dodal.