Kluci mi to připravili výborně, radoval se střelec vítězného gólu Tomášek

Hokejisté pražské Sparty po dvou výhrách na domácím ledě dokázali zvítězit i ve třetím čtvrtfinále play off v Olomouci 3:2 a o postupu do semifinále mohou rozhodnout už ve čtvrtek. Rozhodující gól vstřelil v 55. minutě útočník David Tomášek.

Stejně jako v Praze to byl znovu úporný boj. Souhlasíte?

Bylo to podobné. Tím, že se domácí dvakrát do zápasu vrátili, možná ještě těžší. Bylo to i vyhrocenější, více se to řezalo. Už jsme ale minule říkal, že jsme na to připravení a já jsem jen rád, že jsme to potvrdili, obstáli a zase to strhli na naši stranu.

Olomouc byla tentokrát trochu jiná. Více se tlačila před gólmana Saláka, kde jste svedli hodně šarvátek. Čekali jste to?

Jo. Oni avizovali, že něco musí změnit, prohráli první dva zápasy, takže jsme s tím počítali. Snažili jsme se být proto agresívnější, a je jen dobře, že jsme to zvládli. Sebevědomí pro nás.

Jak jste viděl vaši vítěznou trefu? Radost byla asi veliká?

Ve třetí třetině to byla houpačka. Domácím se podařilo vyrovnat. Musím ocenit kluky. Honza Buchtele to perfektně vybojoval na modré, posunul mi to, pak to udělal výborně Míra Forman, který objel zadáka domácích, já tušil, že to bude vracet před bránu, vyšlo to a pak samozřejmě přišla obrovská euforie, protože to byl důležitý gól.

Zleva David Němeček, brankář Alexander Salák a Tomáš Pavelka ze Sparty.

Luděk Peřina, ČTK

Výborně jste soupeře napadali. Všechny góly jste vstřelili po jejich ztrátách...

Padl tak i jejich první gól. My jsme totiž ve druhé třetině snadno přicházeli na modré čáře o puky a z toho to pramenilo. Naštěstí jsme ten výpadek měli kratší, když ve třetí třetině jsme už zase hráli svoji hru. To rozhodlo.

Pozitivním zjištěním jistě je, že vás nezlomil šťastný vyrovnávací gól domácích na 2:2?

Je to tak. Za chvíli jsme se znovu dostali do vedení a už ho nepustili. Ukázali jsme svoji sílu.

Zítra už můžete rozhodnout. S čím do čtvrtého duelu půjdete?

Úplně stejně jako dnes. Nic se pro nás nemění. Zregenerujeme, připravíme se na to. Myslím, že to bude ve stejném duchu a nemělo by nás to rozhodit.