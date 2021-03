Kometa se zlepšila. My jsme ale byli schopni udeřit v pravý čas, libuje si kouč Ocelářů Varaďa

Vítězství na brněnském ledě je stálo víc úsilí než v předchozích dvou domácích duelech, ale hokejisté Třince Kometu i ve třetím čtvrtfinále play off 4:1 přetlačili a ve čtvrtek už mohou slavit postup mezi čtyři nejlepší týmy extraligy.

„Zpočátku jsme přečkali několik šancí domácích. Pak se hrál dlouho vyrovnaný hokej, avšak my jsme byli schopni v pravý čas udeřit. A v poslední třetině jsme si už vítězství zkušeně pohlídali," libuje si kouč Ocelářů Václav Varaďa.

Nebojí se, že by jeho tým propadl předčasnému uspokojení. „S hráči pracuju dlouhodobě. Dobře vím, že si uvědomují, že ještě není konec. Do dalšího duelu vlítneme ve čtvrtek na plné pecky. Uděláme maximum, aby se o víkendu už u nás nehrálo," tvrdí.

Třinecký útočník Miloš Roman mu přizvukuje. „Nic pochopitelně ještě neslavíme. Hned jsme si nastavili hlavy na další zápas. Půjdeme do něj zase s maximálním nasazením. Rozhodně chceme proměnit hned první postupový mečbol," předsevzal si.

Uznal však, že se Brňané oproti zápasům ve slezském městě zlepšili. „Ve dvou dnech volna se na nás poctivě připravili. My jsme se snažili hrát jednoduše. Klíčová byla naše branka na 2:1 ve druhé třetině. S Martinem Gernátem se nám akce náramně povedla," těší Romana důležitá gólová přihrávka. „Podle mého názoru jsme definitivně zlomili jejich odpor třetí trefou v úvodu závěrečné části. Jsme moc rádi, že nám vyšla přesilovka," má radost slovenský forvard.

Připustil, že jeho i třinecké spoluhráče trochu zaskočilo, že z ampliónů zněly v průběhu celého střetnutí popěvky, jimiž za normálních okolností fanoušci Komety povzbuzují svoje hokejisty. Ti teď do hlediště pochopitelně nesmějí. „Bylo to dost hlasité, a tak jsme zpočátku měli na ledě trochu problémy s komunikací. Postupně jsme si ale zvykli, a ve čtvrtek už budeme vědět, co nás čeká," usmívá se Roman.