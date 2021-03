Šance umírá poslední. Musíme ale zahrát ještě líp, má jasno kapitán Komety Zaťovič

„Tentokrát jsme soupeře přestříleli, ale opět je z toho porážka," stýská si zklamaný brněnský asistent Jiří Horáček. „Bohužel jsme se zase dopustili pár chyb, které se nám nesmějí stávat. A nebyli jsme tak produktivní jako Třinec. Něco si k tomu řekneme a dobře se nachystáme na další duel. Potřebujeme zlepšení potvrdit i góly. Série jede dál. Dokud některé z mužstev nenastřádá čtyři výhry, ještě není konec," neskládá předčasně zbraně.

Realizační tým Komety rozdělil před brněnským utkáním elitní Holíkův útok. Jeho centr se přesunul do třetí řady k Němcovi a Pláškovi. „Složení formací jsme přeházeli, abychom mužstvu dodali nový impulz a trochu naši hru oživili. Částečně se to snad povedlo. Teď si znovu sedneme a popřemýšlíme, jak to poskládáme na čtvrté střetnutí," přemítá Horáček, jenž nechce prozradit, z jakého důvodu nenastoupil rakouský forvard Schneider. „To je interní záležitost. Nebudu prozrazovat, zda se objeví na soupisce ve čtvrtek," říká tajemně.

Brněnský kapitán Martin Zaťovič plánuje, že se jeho mužstvo musí ve čtvrtém duelu ještě víc tlačit před třineckou branku. „I doteď jsme dělali, co jsme mohli. Je to ovšem také o tom, co vám soupeř dovolí. My jsme si sice nyní v domácím zápase vynutili místy převahu, ale byla taková jakási planá," štve ho.

Zleva Jack Rodewald z Třince, Stanislav Svozil a brankář Brna Karel Vejmelka.

Václav Šálek, ČTK

Na dovolenou se mu ještě nechce. „Říká se přece, že šance umírá poslední. Aby se to ale naplnilo, musíme se ještě víc zlepšit. Je na čase, abychom předvedli nějaký pořádný výkon. Bude na každém z nás, jak se k tomu postaví. Pořád věřím, že se můžeme v sobotu ještě vrátit do Třince," nerad by se Zaťovič už loučil se sezonou.