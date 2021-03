Kváča ukázal, že je výborný gólman, hodnotí bývalý hráč Bílých Tygrů Will čtvrtfinále

Sezona v Čeljabinsku pro něj již skončila, teď už reprezentační gólman Roman Will sleduje se špetkou nostalgie doma u televize play off české extraligy. Bývalý brankář hokejových Bílých Tygrů pozorně sledoval především sérii Liberce s Hradcem Králové. Stejné čtvrtfinále zažil před třemi lety, tehdy se mezi nejlepší čtyři prodral Hradec.

O postupu tehdy Hradec rozhodl až v sedmém zápase, překvapil vás teď až příliš jednoznačný průběh letošního čtvrtfinále?

Ani ne. Když jsem v prvních zápasech viděl, že se Liberec nenechal vyprovokovat, neoplácel, odjížděl ze soubojů a nechal se vyblbnout spíš Hradec, bylo mi jasný, že tohle je pro ně asi správná cesta. Jsem rád, že se jí drželi celou sérii, což se jim vyplatilo. Starali se jen o svou hru a hokej. A jestli je někdo dohrál nebo osekal, nechali to být.

Vidíte jako klíčový v celé sérii obrat Liberce v prvním utkání z 0:3 na 4:3?

Možná by se celá série vyvíjela jinak. Samozřejmě když prohrajete první zápas, je to nepříjemné, ale Liberec je výborné a zkušené mužstvo, což pak zmiňovali i hradečtí hráči. Zvládl sérii velmi zkušeně. Celý tým hrál neskutečně, což v play off potřebujete. Kvaky (Kváča) chytal neskutečně. Skvělé výkony předváděl třeba Adam Musil, stejně jako všichni obránci. Neskutečný byl Jarda Vlach. Je vidět, že je to střelec a jsme rád, že konečně má takhle velký prostor.

Zastavme se víc u vašeho následovníka v liberecké brance Petra Kváči, který v prvním zápase za stavu 0:3 chytil několik samostatných nájezdů.

Což je přesně to, co dělá gólmana velkým. I když prohráváte 0:3, zápas ještě neskončil, a právě jedna šance, v podstatě malý okamžik, může být ve výsledku velkým momentem v celé sérii. V tom spočívá krása být gólmanem. Zdá se, že už je hotovo a můžete to zabalit, ale vytáhnete zákroky, dodáte klukům sebevědomí. Ukázal, že je výborný gólman. Přesně tohle tým potřebuje.

Pokud se ještě vrátím ke tři roky starému boji mezi Libercem a Hradcem, tehdy hrál jednu z klíčových rolí při postupu Radek Smoleňák. Letos však kapitán dostával málo prostoru a poslední zápas sledoval dokonce jen z tribuny. Překvapilo vás to?

Vůbec nevidím do týmu Hradce Králové. Ovšem když skončila série, volal jsem si s Lencíkem (Radan Lenc) a říkal jsem mu, že si pamatuju, že Smoly byl klíčový hráč. I když nedá gól, je tam, cloní, bojuje. Byl znát. Soudím ale jen podle série, kterou jsem proti nim hrál. Byl zkrátka play off hráč, hodně nepříjemný.

Pro vás jako gólmana obzvlášť, že?

Samozřejmě. Ale vůbec mi nepřísluší hodnotit, co se děje v Hradci. Jen můžu říct, že v sérii, kterou jsem zažil já, byl extrémně nepříjemný a velmi platný. Takové hráče potřebujete. Stejné je to s první libereckou lajnou (Birner, Musil, Lenc). První zápas strhla na stranu Liberce a pak už moc nebodovala. Takhle to v play off chodí, že hráč někdy dokáže otočit zápas svou přítomností na ledě, aniž by gól dal.

Zleva brankář Liberce Petr Kváča, Petr Kolmann z Liberce a Marek Zachar z Hradce Králové.

David Taneček, ČTK

Všechny čtvrtfinálové série jsou zatím celkem jednoznačné, čím to podle vás je?

Asi souhrou okolností a vliv má možná i tahle doba. Spousta týmů má ohromnou výhodu, když hrají doma před fanoušky. Tu nyní ztrácí. A první top čtyři týmy jsou na tom opravdu nejlíp, což už dlouhodobá soutěž ukázala. Čtvrtfinále hrají velmi zkušeně. Třeba Boleslav v posledním zápase v Pardubicích prohrávala, ale zvládli to. Honza Růžička chytal taky neskutečně. Je to i gólmanech, zatím chytají výborně.

Vám už v KHL sezona v klubu po prohře s Ufou skončila před dvěma týdny v osmifinále. Nezávidíte teď trochu kamarádům, co mohou hrát play off dál?

Už manželce jsem teď říkal, jak je pro mě hrozně těžký, že sedím doma, na hokej jen koukám, kdežto moji kamarádi hrají. Pro mě jsou konce sezon vždy těžké. Nerad z toho koloběhu vypadávám.

Jak se teď budete dva měsíce připravovat na mistrovství světa?

V příštím týdnu bychom se měli sejít v Praze na nějakém prvním kempu. Teď chodíme ven na procházky a konečně jsem delší čas s malou a manželkou. Ale sezona v KHL byla celkově těžká, takže pro mě je v tuhle dobu daleko důležitější než někde běhat v lese třeba i ta změna pohybu. Přes sezonu je fyzické zátěže hrozně moc a když teď člověk na týden vypne, jen mu to pomůže.