Jsme zklamaní, s koncem sezony přichází prázdno, prohlásil smutně olomoucký Knotek

Hokejisté Olomouce podruhé nedali ve čtvrtfinále play-off extraligy Spartě gól. Prohráli i čtvrtý zápas (3:0) a sezona pro ně skončila. S favoritem minimálně herně drželi krok, nebyli však efektivní a to rozhodlo. Věděl to i útočník Jan Knotek.

Sparta vás vyřadila po čtyřech zápasech. Je to velké zklamání?

Samozřejmě. Když vypadnete, znamená to konec sezony a najednou přichází prázdno, nic! Víte, že už nic dalšího se dít nebude.

Začátek zápasu ale vypadal dobře. zdálo se, že byste mohli i uspět?

Ano. Vletěli jsme do toho s tím, že musíme dát gól. Věděli jsme, že když se to podaří, mohlo by nás to nakopnout, že by nás Sparta konečně musela dobývat. Bohužel, nepovedlo se.

Klíčová asi byla přesilovka pět na tři na začátku druhé třetiny. Za 48 sekund jste nevystřelili, pak jste byl vyloučen a bylo po velké výhodě. Co se vlastně stalo?

Na trestnou lavici jsem šel za nesportovní chování střídačky. Byly tam nějaké řeči vůči rozhodčímu. Můj konflikt s gólmanem, který tomu předcházel, vyústil jen v to, že nás sudí vykázali z útočné třetiny.

Zdálo se, že gólman Salák celou tu situaci hodně chytře přihrál. Souhlasíte?

Nevím, jestli to, co udělal, bylo chytré. Asi ale jo, když mu to rozhodčí zbaštil. On to tak zkrátka hraje. Já před ním projel, mimo brankoviště a cítil jsem, jak tam lítá. Šahal mi dokonce na helmu.

Zápas byl hodně vyhrocený...

Tak to v play-off chodí. A když spolu hrajete často, skoro každý den, máte na spoustu protihráčů pifku a ono se to kumuluje. Je to však normální.

Jak hodnotíte celou sezonu? Po základní části dvanáctí, pak postup přes Plzeň do čtvrtfinále a teď rychlé vyřazení se Spartou...

Za sebe musím říct, že úspěšná série s Plzní nás vystřelila tam, kde jsme chtěli být před sezonou. Základní část, to však bylo jedno velké trápení. Nedokázali jsme se najít. Zajíci se ale počítají až po honu a tou Plzní jsme to trochu vylepšili.

V příští sezoně budou z extraligy sestupovat dva týmy. Bude náročnější?

Já jsem v Olomouci sedmý rok a pokaždé s výjimkou letoška jsme to měli nastavené tak, že musíme extraligu udržet. Pro mě se nic nezmění.