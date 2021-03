V Kometě byl Kacetl na začátku sezony brankářskou trojkou. Teď výrazně přispěl k jejímu vyřazení

Co říkáte na to, jak se sezona pro vás vyvíjela?

V Brně jsem se dostal do branky jen v jednom zápase letní pohárové soutěže. Pak jsem se nevešel do kádru pro extraligu. Přes hostování v prvoligovém Přerově jsem přesídlil do Třince, což je osud. Ani tam to chvilku nebylo ideální. Postupně jsem ale dostával příležitostí čím dál víc, a teď jsem si zachytal dokonce i v play off. Vím, že mně k tomu pomohlo i to, že Jakub Štěpánek je nemocný. Vůbec jsem nehleděl na to, že proti nám stojí zrovna Kometa. Chtěl jsem hlavně postoupit, což se nám povedlo v nejkratší možné době. Budeme si teď moct trochu odpočnout.

Pomohla vám znalost Brňanů?

Těžko říct. Jak znám já je, tak samozřejmě znají i oni mě. Připravoval jsem se na Brno jako na každého jiného soupeře.

Pro vyhlášené kanonýry Komety Muellera, Zaťoviče či Schneidera jste byl téměř nepřekonatelnou překážkou...

Za to jsem hrozně rád. Pro gólmana je super, když se mu podaří nějaký těžký zákrok. Zvedlo mi to sebevědomí. Mně i celému mužstvu.

V závěru posledního čtvrtfinálového střetnutí v Brně jste dokonce málem skóroval přes celé kluziště...

Já chtěl hlavně dostat puk přes modrou čáru z našeho obranného pásma. Kdyby náhodou doletěl až do soupeřovy brány, byla by to taková třešnička.

Byl jste ve čtvrtfinálových duelech nervózní?

Trochu ano, byť jsem tak vyhrocené zápasy zažil v minulosti už v baráži s Pardubicemi. Spoluhráči mně však hrozně moc pomohli. Odvedli skvělou práci. Ukázalo se, jaké máme bojovníky. Jeden druhému jsme pomáhali. Doufám, že nám to takhle půjde dál.

Radost hokejistů Třince.

Václav Šálek, ČTK

V semifinále vás čeká Mladá Boleslav, jíž jste v základní části třikrát podlehli...

Něco bylo v základní části, něco je v play off. My se musíme hlavně na Boleslav dobře připravit a neohlížet se na to, jestli jsme s ní vyhrávali nebo prohrávali. Zápas od zápasu si zase půjdeme za postupem. Chceme sérii opět vyhrát, a je úplně jedno, proti komu.

Budete opět chytat, i když se váš brankářský kolega Jakub Štěpánek uzdraví?

Rád bych. Ale sestavu určují pochopitelně trenéři. Takže to nechám na nich.