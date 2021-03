Růžička v Hradci skončil! Mountfield už si za něj našel náhradu

Úkol zněl jasně. Tedy dovést ambiciózní Hradec Králové alespoň do semifinále extraligového play off. Jenže k tomu měli Východočeši nakonec dost daleko. Ano, v předkole play off sice bez ztráty bodu přešli přes Litvínov, ve čtvrtfinále jim ale jasnou stopku vystavil Liberec. Mountfield jej v sérii nedokázal ani jednou porazit.

„Pro nás sezona skončila už ve čtvrtfinále, takže jsem úkol nesplnil. Každopádně jsem rád, že jsem mohl pracovat v klubu, jakým je Mountfield HK. Chtěl bych poděkovat všem spolupracovníkům, se kterými jsem tuhle sezónu působil. Od kolegů trenérů, přes vedoucího mužstva po celý management. Byla s nimi vynikající práce, podmínky jsme měli parádní. Pro mě to byla další obrovská zkušenost," prohlásil Růžička pro oficiální stránky ještě před úterním zasedáním představenstva klubu.

Sám už tušil, jaký bude jeho výsledek. Předsezonní cíl nesplnil, Hradec se navíc prezentoval defenzivním stylem hokeje, který jeho fanouškům příliš nevoněl. Do toho Růžičkovy ne zrovna ideální vztahy s klíčovými hráči týmu - obránce Petr Zámorský během sezony raději zamířil do Brna, v posledním utkání proti Liberci pak Růžička vůbec nezařadil do sestavy kapitána Smoleňáka.

„Sezona bohužel nedopadla podle našich představ, proto se představenstvo klubu jednomyslně shodlo na tom, že Vladimír Růžička u týmu pokračovat nebude. Tímto bych chtěl Vláďovi a jeho asistentům poděkovat za práci, kterou pro klub odvedli. Do dalších profesních let přeju všem hodně štěstí," uvedl generální manažer klubu Aleš Kmoníček.

„Nezbývá než se fanouškům omluvit, že jsme nesplnili cíl a nedostali se do semifinále," sypal si popel na hlavu zkušený kouč, jenž národní tým dovedl ke dvěma titulům mistrů světa a se Slavií dvakrát vyhrál extraligu.

Tým tak znovu přebírá sedmačtyřicetiletý Tomáš Martinec. U hradeckého áčka působil od sezony 2015/16 tři roky jako asistent, před ročníkem 2018/19 povýšil do funkce hlavního trenéra.

S týmem skončil po základní části čtvrtý, jenže ve čtvrtfinále play off neuhrál ani jednu výhru proti Kometě. V říjnu 2019 pak Mountfield oznámil, že k Martincovi přichází Růžička a tým povedou oba s rovnocennými kompetencemi.

Jenže vzájemná spolupráce nefungovala a loni v létě východočeský klub přišel se změnou, že hlavním trenérem bude jen Růžička, jemuž budou dělat asistenty Branda s Kočím. Martinec v klubu zůstal, když vykonával funkci šéftrenéra mládeže a zároveň působil jako asistent u reprezentační osmnáctky.

Nyní se vrací k A týmu Hradce. Kako první jej čeká výběr asistentů, s čímž mu pomůže Kmoníček. „Máme představu, že by realizační tým působil v širším složení. Budeme ještě více spolupracovat s Kolínem a chceme, aby se jedna osoba této činnosti věnovala intenzivněji. Propojení by mělo být také s hradeckou juniorkou, čímž vznikne pomyslný trojúhelník A-tým – Kolín – junioři, aby byl přechod mladých hráčů do seniorského hokeje co nejplynulejší. S ostatními členy realizačního týmu panuje spokojenost a chtěli bychom, aby zůstal celý pohromadě. Jednání s nimi však budou teprve probíhat," uzavřel Kmoníček.

