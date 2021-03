Ze sportovního hlediska sezona úspěšná nebyla, uznal Hynek

Pavel Hynek má za sebou první sezonu ve vedení extraligového Litvínova a po jejím závěru přiznal, že ze sportovního pohledu úspěšně neskončila. Verva obsadila v základní části jedenácté místo a v předkole play off prohrála hladce 0:3 na zápasy s Hradcem Králové.

"Na to, abychom byli spokojení, bychom museli dojít dále. Cílem bylo po letech se vrátit do play off a po první čtvrtině bylo jasné, že cesta pro nás, stejně jako pro většinu týmů v lize, povede přes předkolo. Věděli jsme, že hranice úspěchu a neúspěchu pro nás bude, zda dokážeme překročit předkolo, což se nám nepodařilo," řekl Hynek na on-line tiskové konferenci.

Z pohledu Litvínova byl nevydařený úvod sezony, kterou poznamenala pandemie koronaviru, vynucené přestávky s ohledem na karantény a změny termínů zápasů. Před Vánocemi byla Verva předposlední. "První polovina soutěže byla z naší strany hodně špatná. Prohrávali jsme, nabrali jsme ztrátu. Ve druhé polovině si ale myslím, že se projevila práce týmu a byla z mého pohledu mnohem lepší. Závěr byl dobrý," řekl Hynek.

Severočeši vyhráli šest z posledních sedmi zápasů dlouhodobé části, v předkole ale nestačili na Hradec Králové. "Šli jsme do něj v poměrně dobrém rozpoložení, ale neuspěli jsme. Myslím si ale, že nám i ukázalo, co nám chybí, abychom mohli pomýšlet sportovně výše," uvedl Hynek a poukázal na fakt, že Verva měla celou sezonu problémy s produktivitou.

"Vyhráli jsme 17 zápasů o gól a třináctkrát jsme o gól prohráli, navíc čtyřikrát jsme dostali branku při power play. Dvě třetiny soutěže jsme v nesestupové sezoně o gól prohráli nebo vyhráli, což je hodně vypovídající," podotkl. Zároveň řekl, že Litvínov měl špatnou bilanci vzájemných zápasů s týmy z čela soutěže. "S jedinou Mladou Boleslaví jsme měli lepší bilanci," připomněl.

Hynek přišel do Litvínova před rokem, kdy již byl kádr pro sezonu z větší části kompletní. Nový generální ředitel navíc v úvodu nejvíce času strávil jednáním o složení trenérského týmu a přivedl Vladimíra Országha a Václava Sýkoru. "V loňské sezoně už byl český trh do velké míry rozehraný. Přivedli jsme dva hráče do útoku a vyztužili jsme obranu, kde jsme šli cestou cizinců. Samozřejmě, že chceme mužstvo dále obměňovat a posilovat. Teď už jsme měli čas," uvedl Hynek.

Podle neoficiálních informací do Litvínova míří například útočníci Andrej Kudrna a Matúš Sukeľ, kteří nyní působí ve Spartě. Oficiálně nová jména kluby oznámí až začátkem května. "Nějaká jména máme připravená a ještě hledáme. Hráči, kteří přijdou, by měli přijít jako posily. Kdo bude a nebude rozdílovým hráčem, ukáže čas. Určitě ale nemáme v šuplíku bombu, že bychom přivedli hráče z NHL nebo z Ruska, to není v možnostech našeho klubu. Každopádně Litvínov není pro hráče v potravinovém řetězci na špičce," pousmál se Hynek.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>