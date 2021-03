Klepiš se týmového úspěchu s Kometou nedočkal. Bylo to o parník, štve ho vyřazení ve čtyřech zápasech

Loni přišel do Brna s vidinou velkého týmového úspěchu. Šestatřicetiletý útočník Jakub Klepiš netají po hladkém vyřazení hokejistů Komety ve čtvrtfinále extraligového play off Třincem obrovské zklamání.

„Každý hráč chce pochopitelně končit sezonu co nejpozději a po ní nejlépe zvednout nad hlavu mistrovský pohár. Nám se to bohužel nepovedlo. Pokud jsme měli s Oceláři vypadnout, mělo to být o prsa. A nikoli o parník," skousává těžce vyřazení po pouhých čtyřech zápasech.

Klepiš ale uznává, že Třinec má kvalitní tým s vysokými ambicemi. „Cestu dál jsme mu ovšem strašně usnadnili. Nabídli jsme až příliš přesilovek. A před brankou Slezanů jsme byli dost nedůrazní. Chtělo to udělat před Kacetlem mnohem větší bordel. On je výborný gólman, blýskl se řadou pěkných zákroků. Ale my jsme pořád něco vymýšleli, a těch skutečných ran, z nichž se mohlo něco urodit, jsme na něj moc nevyslali. Už ale nemá smysl se v tom babrat," dělá mistr světa z roku 2010 tečku za vyřazovacími boji.

Vladimír Dravecký z Třince (vpředu) a Daniel Rákos z Brna před brankářem Brna Karlem Vejmelkou.

Václav Šálek, ČTK

Nezapomíná však na fanoušky, kteří tentokrát mohli Kometě mačkat palce jen u televize. „Nebýt koronaviru, byl by u nás plný dům, a série by určitě byla díky nim mnohem dramatičtější. V kabině jsme na ně často mysleli. Jejich přímá podpora nám hrozně moc chyběla. Štve nás, že se odteď budou moct koukat jen na jiná mužstva. Věřím, že to byla pouze shoda náhod. V příští sezoně si zase užijí s Kometou víc radosti," doufá Klepiš.

Radost hokejistů Třince.

Václav Šálek, ČTK

Za pozitivum považuje, že šanci zahrát si extraligu dostala v brněnském dresu řada mladých hokejistů. „Někteří jsou hodně šikovní. A v příští sezoně už budou zase o něco zkušenější. Pro klub znamenají slibnou budoucnost," je přesvědčený.

Také Klepiše překvapilo, že i další čtvrtfinálové série skončily v nejkratším možném čase. „Všechno je jednou poprvé. Čekal jsem jasný postup Sparty přes Olomouc, avšak ostatní dvojice měly být mnohem vyrovnanější. To, jak to dopadlo, asi kromě postupujících týmů nepotěšilo vůbec nikoho," domnívá se.

Zleva Vladimír Dravecký z Třince a Daniel Rákos z Brna.

Václav Šálek, ČTK

Svěřil se, že je v Brně spokojený. „Ještě lepší by to pochopitelně bylo bez covidu. V klubu ale i tak všechno fungovalo. O něco horší to bylo z mého pohledu po sportovní stránce. V mém věku už neřeším žádné individuální statistiky, ale moc jsem toužil dotáhnout to v play off hodně daleko. To se bohužel nepovedlo," stýská si Klepiš.

Zda bude v příštím extraligovém ročníku u toho, když se Kometa pokusí o reparát, zatím netuší. „S jejím šéfem Liborem Zábranským jsme debatu o tom začali, ale zatím nedokončili," nemá ještě jasno o své nejbližší budoucnosti. Kariéru však rozhodně končit nehodlá. „Fyzicky se cítím dobře, ještě takových sedm roků můžu klidně hrát," tvrdí s úsměvem. „Teď si však od hokeje na chvíli odpočnu, budu se věnovat rodině," prozradil.