Plány „starého tatínka“ Saláka: Být u porodu pátého potomka a dovést Spartu přes Liberec do finále

Před play off na něj Sparta vsadila jako na gólmana číslo 1 a ve čtvrtfinále hokejové extraligy proti Olomouci jí to Alexander Salák splatil skvělými výkony okořeněnými dvěma čistými konty a čtyřmi výhrami. I v semifinále s Libercem budou Pražané na 34letého brankáře se zkušenostmi z NHL, KHL i nejvyšší lig ve Švédsku a Finsku hodně spoléhat. Přesto hrozí, že se bez bývalého reprezentanta, jehož získali na konci prosince, budou muset chvíli obejít.

Salák totiž v nejbližších dnech, maximálně pár týdnech, čeká pátý přírůstek do rodiny a chce být přímo u porodu, až mu manželka Michaela přivede na svět třetího syna.

„Neovlivňuje mě to, není to poprvé," říká s úsměvem brzy pětinásobný tatínek, že se v klíčové fázi sezony dokáže soustředit na hokej.

S trenéry Jandačem a Hořavou zatím neprobíral, jak se s klubem dohodne, až přijde den porodu. Kdyby to vyšlo na den zápasu, v bráně by jej nejspíše musel zastoupit Matěj Machovský.

Brankář Sparty Alexander Salák při utkání v Olomouci.

Luděk Peřina, ČTK

„Zabýváme se věcmi, které můžeme ovlivnit. Těmi, které ovlivnit nemůžeme, se netrápíme. Uvidíme, jak to Saša s jeho paní načasovali a podle toho budeme reagovat. Zatím žádnou domluvu nemáme," prohlásil Jandač.

„Manželka plánuje líp než trenéři, takže to necháme na ní. Myslím, že to bude v pohodě," chechtá se Salák.

Synové Frederick se Sebastianem a dcery Charlotta a Beatrice jsou jeho velkými hokejovými fanoušky. „Děcka fandí, hokej žerou, jsou do něj úplně zabrané. Dělá mi to doma radost, že občas starého tatínka pochválí, že to bylo dobrý. Anebo naopak řeknou, že to bylo úplně špatný," znovu se rozesměje Salák.

„Teď je to dobrý, teď spíš chválí," připomíná čtvrtfinálový postup 4:0 přes Olomouc, v němž byl výraznou oporou Sparty. „Ale k vlastním výkonům se moc vyjadřovat nechci. Jsem hlavně rád, že jsme postoupili."

Brankář Sparty Praha Alexander Salák.

Vlastimil Vacek, Právo

Osmidenní zápasová pauza před semifinále mu přišla vhod. „V úterý jsem vyčistil bazén, ještě musím dát hnojivo na trávník. Svítí sluníčko, je to super," vítá Salák příchod jara.

Teď už se ale myšlenkami soustředí na semifinále s Bílými Tygry. „Liberec je kvalitní tým, přistupujeme k němu s respektem, ale od trenérů o něm máme spoustu informací. Připravujeme se na těžkou sérii, čekám tuhý boj," hlásí Salák a napůl v žertu obratem vypálí, jak série se Severočechy dopadne. „Bude to 4:2," rozchechtá se při věštění sparťanského postupu do finále.